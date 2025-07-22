'El Quiosco del Embarcadero de la Reina', nueva portada de la Feria de Málaga 2025

La cuenta atrás para el comienzo de la Feria de Málaga 2025 está en marcha. Los artistas que amenizarán las noches de fiesta ya fechan ensayos, las vecinas y vecinos ultiman detalles de sus trajes y la portada de la Feria de Cortijo de Torres está en proceso de construcción. Será uno de los estrenos de este año, renovando un hito emblemático del Real de la Feria y que duplicará en tamaño a la que ha recibido a los visitantes los últimos años.

MLG 22-07-2025.-: La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, presenta la nueva portada del Real de la Feria de Málaga 2025. / Álex Zea / LMA

Nueva portada tras seis años con el Palacio de la Aduana

'El Quiosco del Embarcadero de la Reina' será la nueva portada de la Feria de Cortijo de Torres. "Es una recreación de una de las puertas de entrada en el embarcadero del mar que se le hizo a la Reina Isabel II en su visita a Málaga en 1862", explica la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, y Presidenta de la Junta de Distrito n.º 6, Teresa Porras.

La portada cuenta con unas dimensiones de 29 metros de altura hasta la cápsula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada por 40 metros de ancho, "se va a poder pasear de una punta a otra por toda la fachada", añade Porras. Esta recreación de 'El Quiosco del Embarcadero de la Reina' tendrá más de 145.000 puntos de luz led. Esta portada incorporará como novedad cortinas de 'Ecogreenlux', un sistema patentado por Ximenez Group que permite reducir la contaminación lumínica hasta en un 93% y ahorrar hasta un 60% de energía.

La antigua portada inspirada en el Palacio de la Aduana estuvo seis años siendo la puerta de entrada a la feria del Cortijo de Torres. "Antes del día 16 de agosto estará terminada la nueva portada, ahora están trabajando en ello", concluye Porras.

Historia del Quiosco Embarcadero de la Reina

Este quiosco, erigido en el lugar de desembarco de la reina con ocasión de la visita a la ciudad en de la reina Isabel II 1862, formaba parte de los adornos y preparativos para la recepción real. Así, la visita de Isabel II también incluyó otros eventos y lugares como el Palacio de la Aduana, donde se alojó, y el antiguo Hospital de San Julián, donde se colocó una placa conmemorativa, además de la construcción de un arco conmemorativo en la calle Victoria. El quiosco embarcadero fue un ejemplo de la arquitectura efímera que se construía en ocasiones especiales como esta visita real.

Otras decoraciones de la Feria

La Feria de Málaga encenderá la noche del sábado 16 de agosto más de 2,5 millones de puntos luz, que estarán repartidos entre todo el Real y la portada principal. En concreto, la Feria de Málaga 2025 contará con 222 arcos, 59 motivos de farola, 242 motivos agrupados, 10 figuras de suelo, 13.057 metros de guirnaldas, 57.200 farolillos y tres pórticos en forma de portada secundaria, con más de 47.000 luces leds.

Otra de las novedades este año será la iluminación decorativa que lucirán tres de las calles principales del Real del Cortijo de Torres, como son las calles Antonio Rodríguez, Peñista Rafael Fuentes y José Blázquez 'El Maño', con nuevos motivos diseñados específicamente para esta edición de la feria.