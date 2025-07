Javier Castillo, pregonero de la Feria de Málaga 2025: "Uno es de donde se enamora y yo me enamoré aquí"

Es ya una figura internacional. Ha aparecido en la pantalla del impactante Time Square, sus novelas se han traducido en más de 20 idiomas, ha vendido más de un millón de libros y la serie, adaptación de su trilogía, ‘La Chica de Nieve’, ha recorrido las televisiones del mundo entero. Aun así, el novelista se mantiene fiel a sus raíces, la tierra de la que mamó y donde adquirió los valores que hoy rigen su vida, perviven en él.

Javier Castillo, escritor malagueño, se convierte en el pregonero de la Feria de Málaga 2025, el sucesor del artista El Kanka, será este año la voz que inaugure lo que para él ha sido siempre "la fiesta del verano". El autor recibe el título en respuesta al cariño y el respeto que sostiene a su ciudad "me siento en deuda con este lugar y quiero devolverle algo de tanto que me ha dado", ha confesado.

En el acto de presentación que ha tenido lugar este lunes en el Ayuntamiento de Málaga y al que ha asistido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se ha agradecido al autor su colaboración y compromiso. "Un escritor increíble que tiene la capacidad de arrancar el intrerés del lector en las primeras líneas", así es como el alcalde ha definido al pregonero de la feria de este año.

Castillo, autor de bestseller, recibe la noticia con una ilusión especial, “cuando me enteré tenía la sensación de haber perdido el control de mi vida”. Su literatura ha viajado por el mundo entero y su nombre es conocido en cada rincón, aun así, el título de pregonero es algo impactante para él. “Me van pasando muchas cosas y llega un punto que digo, pero qué está pasando?”.

Además, el autor reconoce que plantarse frente al público malagueño es algo abrumador. "En casa solo se escribe muy bien, pero hablar delante de la gente me abruma, aunque creo que es un momento para disfrutarlo", ha admitido.

Tema del pregón

El autor de best seller ha dado alguna pista de lo que recitará el próximo 16 de agosto en el Cortijo de Torres. "Málaga es una ciudad que abraza a todo el que viene, todo el mundo que pisa Málaga siente que cada vez es más grande; yo creo que el pregón irá un poco por ahí", ha confesado. Durante su intervención, Javier Castillo, ha hecho hincapié en lo que significa para él esa provincia que le vio crecer y ha hecho un guiño al arte sureño y al espirítu cálido que ofrecen los ciudadanos de Málaga.

La feria para el exitoso novelista

La festividad supone para el escritor un periodo de festejo y diversión incesante. "Yo siempre voy con mi pandilla de amigos, y me gusta mucho la del centro". Aun así las atracciones no figuran entre sus planes favoritos "me mareo mucho, pero si tuviera que elegir elegiría tipo atracciones que dan vueltas" ha sostenido.

Para Castillo la feria es un lugar en el que acceder a gran variedad de planes "es una feria abierta, puedes ir a todos lados, es algo muy único", ha confesado. Una festividad que recuerda desde que es joven y a la que ahora acude con su familia. "Tengo la sensación de nervios pero es un momento muy bonito que viviré con mi familia", ha dicho Cordura, como también se hace llamar el malagueño.

Si tuviera que hacer una novela sobre su feria sin duda incluiría algún elemento dramático, algo muy frecuente en sus novelas. "A mí me gusta mucho cuando hay momentos muy felices y convertirlos en una tragedia, ese tipo de puntos me encantan y en la Feria de Málaga yo creo que podríamos hacer algo", ha expresado. Aunque eso prefiere dejarlo para otro momento, la festividad la guarda como un momento especial en el que este año se mezclarán emociones distintas.

Además este es el año más malaguita para Castillo, quien hace poco recibió el título de 'Egresado de Honor' la Universidad de Málaga donde cursó el grado de Marketing y Gestión empresarial hace ya algunos años. El autor se ha convertido en un personaje importante en la Costa del Sol, y aunque en sus novelas refleja que mantiene una gran pasión por Inglaterra, Málaga siempre aparece en sus historias.

Tanto significa Málaga para él que ha conseguido llevarla hasta Netflix con la grabación de la famosa serie 'La chica de nieve'. A través de esta se han mostrado en la plataforma emblemáticas zonas de la ciudad como la calle Larios. Porque aunque la mayoría de sus obras estén ambientadas en Inglaterra y traten sobren la vida de nombres extranjeros como Amanda Masllow y Miren Triggs, si es cierto que sus raíces permanecen intactas. El éxito no ha alejado a Javier Castillo de su origen.

No hay duda de que la ciudad y su gente lo recordarán siempre como el autor que alcanzó la cima pero prefirió quedarse comiendo pescaíto a la orilla de El Palo, paseando por la calle Nueva, y anhelando sus deseos en la Noche de San Juan. Porque si algo caracteriza al pregonero es su fidelidad a Málaga y sus costumbres. El sitio donde ha vivido los grandes episodios de su vida. “Yo siempre digo que uno es de donde se enamora y yo me he enamorado en Málaga, he crecido en Málaga y he formado mi familia en Málaga”, ha expresado el escritor.