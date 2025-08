Una 'influencer' hace un llamamiento a toda Málaga con lo que hay que hacer esta feria: "Tenemos que revivir la tradición"

Con la Feria de Málaga cada vez más cerca, malagueños y visitantes ultiman los preparativos para disfrutar de la fiesta grande del verano en la provincia, que se celebrará del 16 al 23 de agosto, pero tendrá su pistoletazo de salida el 15 de agosto con sus tradicionales fuegos artificiales. Así, dará comienzo una de las festividades más emblemáticas del territorio, que llenará el Centro y el Real de música, gastronomía, cultura y trajes de gitana.

Para retomar la tradición de acudir al Real con vestido de flamenca, que en los últimos años ha descendido considerablemente, la creadora de contenido malagueña Paula Fernández ha aprovechado la ocasión para pedir a la ciudadanía que, este año, vuelva a sacar del armario su vestido para disfrutar de esta costumbre.

"Esto es un llamamiento para las malagueñas, para esta feria, con un propósito: revivir la tradición de vestirse de gitana para bajar a la feria", ha destacado la 'influencer' que acumula miles de seguidores con sus vídeos sobre recomendaciones culinarias y de ocio en la provincia, pero que en esta ocasión ha querido aprovechar su plataforma para volver a llenar Málaga de volantes y lunares.

Los motivos por los que cada vez menos malagueñas usan su traje de flamenca

Sobre los motivos por los que cada vez menos personas deciden acudir al ferial con su vestido de gitana, la joven ha explicado: "Por suerte, muchas malagueñas lo siguen haciendo, pero a otras muchas siento que nos pasa lo mismo, que no tenemos con quien vestirnos para ir al Real".

Por ello, ante las dudas que surgen en muchas ciudadanas sobre si vestirse o no de flamenca si el resto de sus acompañantes no lo hace, Fernández ha ideado una innovadora solución: que las malagueñas que se encuentren en esa situación se comuniquen entre sí y acudan a la feria juntas.

La innovadora idea de esta malagueña para volver a llenar la Feria de Málaga de trajes de gitana

"Propongo un plan, hacer un grupo de niñas de Málaga que no tenemos con quién salir, para salir todas juntas, ponernos súper guapas y bailar flamenco", ha recalcado la joven. Una idea que han alabado decenas de usuarias en apenas unas horas, que han asegurado que se sumarán a este plan.

"Yo este año, después de más de 20 años, me vuelvo a vestir. Estoy súper ilusionada", ha indicado una ciudadana. A lo que ha añadido otra: "Pensaba comprarme un taje de flamenca, me hacía ilusión porque nunca me he vestido, porque no tengo con quien ir vestida". "Me hace mucha ilusión", ha añadido otra sobre esta idea que espera llenar de nuevo el Real de lunares y peinetas.