Feria de Málaga: La ciudad se prepara para el gran evento del verano

En Cortijo de Torres ya huele a Feria. Toldos, luces, maquinarias pesadas, cables, cubos de pintura, escobas y herramientas; son los elementos que decoran el recinto ferial malagueño estos días. Los pintores, electricistas, limpiadores, y dueños de las casetas aúnan todos sus esfuerzos para retomar la festejada vida de las calles del Real.

Un año más los preparativos se convierten en uno de los episodios más complejos y calurosos de la gran festividad. "Queda mucho trabajo y es normal porque esto tiene mucha faena, el momento pre feria es muy malo", ha confesado la dueña de la Peña el Bastón. Pintar las paredes, montar los escenarios e incluso las casetas y limpiar la zona, son las tareas principales durante estos días. Con la llegada de agosto afloran los sentimientos y los nervios de que todo quede impecable. Durante esta semana los trabajadores y dueños de las casetas los se comprometen a dejar el recinto ferial igual o mejor que en la feria anterior.

A pesar de las altas temperaturas y del forzoso trabajo que conlleva montar la feria, los malagueños mantienen su espíritu de festejo intacto. "Nos pasamos todo el año esperando a que llegue el evento, un día más es un día menos", ha dicho uno de los pintores. "Hace mucha calor pero merece la pena, yo creo que este año va a ser mejor que el anterior, ahora ya se ve mucho discotequeo", ha confesado otro de los trabajadores más jóvenes.

Los preparativos del montaje de la Feria 2025 en el Cortijo de Torres / Álex Zea / LMA

Además algunos de ellos parecen contentos con las novedades de la feria de este año. "Tenemos unas nuevas ordenanzas que esperemos que den sus frutos lo que queremos es hacer hincapié en que vengamos a la feria a divertirnos, que visiten nuestras casetas familiares que son las casetas típicas de una feria", ha recalcado el presidente de todas las peñas de Málaga y de la provincia.

Las recién llegadas normativas buscan instaurar en la feria un ambiente distinguido en el que la tradición sea protagonista, "es muy recomendable que se vengan arregladitos, las señoras con sus trajes de flamenca y los hombres bien arreglados, que venimos a la feria y no a la playa", ha señalado el presidente.

Aunque hay quien muestra su descontento ante ciertos cambios y exigencias. "Está prohibido salir a ofrecer promociones de ventas, entonces va a ser más difícil en lo que se refiere a consumo", ha dicho el dueño de la caseta Andén de Cártama. Aun así el particular asegura que hay que probar con cosas nuevas "hay que estudiar un poco más la ordenanza, pero sí es verdad que hay que probar porque si no no sabemos cómo va a ser", ha dicho.

También hay particulares que se quejan de la inversión que conlleva mantener en pie una caseta de la feria. "Esperamos que al menos salga lo comido por lo servido, porque entre luz, agua, Hacienda... cada vez es más complicado", ha comentado un particular. Aunque el espíritu de feria siga ahí es cierto que para algunos esta gestión es cada vez más complicada. "Nosotros aun así seguimos con ganas, este año por ejemplo queremos poner otra portada, más elaborada y más bonita", ha afirmado.

Cientos de personas realizan los preparativos del montaje de la Feria 2025 en el Cortijo de Torres y Plaza de la Constitución / Álex Zea / LMA

El gran estreno de este año, es decir, la portada de la feria, también está en construcción. Maquinarias pesadas y trabajadores de todo tipo rodean la zona, ultimando todos los detalles para que el enorme acceso a la feria quede listo en unos días.

El Pimpi, La Canasta, Andén, El trópico, Grupo Reserva son algunas de las casetas que preparan sus instalaciones para ofrecer a los malagueños un servicio único. Sin embargo, hay casetas que todavía mantienen el candado echado. Al igual que ocurre con las atracciones, esa zona aún está algo vacía, y es que los feriantes esperan algo más para posar sus instalaciones sobre el suelo malagueño.