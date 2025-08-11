Con Málaga critica que se "obligue" a "borrar un mural pacifista en la caseta 'Rincón Cubano' del PCE"

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado "un acto de censura inadmisible en democracia por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga al obligar a la caseta 'Los Claveles-Rincón Cubano' del Partido Comunista de España (PCE) en la Feria de Málaga a borrar un mural pacifista".

"Esta actitud no tiene nada que ver con una feria que ha de ser un espacio para la convivencia, el encuentro y la libertad de expresión. La censura y la coacción de la libertad de expresión no pueden tener cabida en la Feria de Málaga", ha añadido.

Así lo ha lamentado Morillas después de que, según ha advertido, "el Ayuntamiento de Málaga haya obligado a la caseta 'Los Claveles - Rincón Cubano' del Partido Comunista de España (PCE) a borrar un mural con el mensaje: 'No Guerra, No OTAN', previa amenaza de impedir su apertura".

"No tienen derecho"

Morillas considera que "el alcalde y la concejala de Fiestas no tienen derecho a cercenar la libertad de expresión y a prohibir mensajes de rechazo a la guerra y a la OTAN en los que se ven referenciados e identificados miles de malagueños. Menos aún escudándose en una ordenanza de Feria que utilizan a su antojo para perseguir y limitar las posibilidades de expresión libre de aquellos que no piensan como ellos".

Ha explicado que "la caseta 'Los Claveles - Rincón Cubano' es una de las más antiguas de la Feria de Málaga, justo este año cumple 49 años. Empezó su andadura incluso antes de que el PCE fuese legalizado y, desde entonces, sus paredes han recogido murales reivindicativos, demandando el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios públicos y mensajes de solidaridad".

"Modelo de feria social"

"Esta caseta, junto a otras casetas sociales gestionadas por organizaciones y colectivos, representan un modelo de feria social, abierta y popular que el PP se está afanando en extinguir, apostando cada vez más por un modelo comercial y turistificado en el que se promueve la presencia de grandes empresas del sector del ocio en detrimento de los colectivos sociales y la pérdida de identidad es cada vez más notoria", ha reflexionado Morillas, que sostiene que "Málaga, la muy hospitalaria, muy benéfica y muy noble, es una ciudad comprometida con la paz".

De igual modo, ha incidido en que "prohibir murales que expresan la solidaridad y la oposición al genocidio o a la OTAN o a la guerra, no es más que un nuevo intento del PP por hacer de la censura y la coacción a la libertad de expresión una seña de la Feria de Málaga. Actúan como un gobierno desalmado", denuncia Morillas".

Por su parte, el secretario político provincial de PCE de Málaga, José Miguel López, considera "de extrema gravedad que el PP de Málaga utilizando y retorciendo una ordenanza de feria imponga una sanción y una amenaza de cierre a nuestra caseta de Los Claveles por tener un mural en el que dice algo tan sencillo y que comparte la mayoría social como es el No a la guerra y No a la OTAN".

López asegura que "sorprende sobremanera que el PP que se llena la boca hablando de libertad, sin embargo, no respete la libertad de expresión en una fiesta popular como la Feria", ha dicho.

En este punto, ha asegurado que "desde el Partido Comunista de Málaga vamos a tomar las medidas legales oportunas para defender nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución". "Vamos a tener que eliminar parte del mural para que no nos cierren un espacio popular donde la gente de Málaga viene a divertirse a precios populares y es un punto de encuentro de todas aquellas personas de clase trabajadora que quieren pasar una feria divertida en un espacio seguro, amable, en el que se respetan todas las opiniones, donde la gente progresista de Málaga disfruta de un gran ambiente".

"Le pedimos cordura al alcalde, le pedimos cordura al equipo de gobierno del PP y que no vuelvan a amenazar con el cierre a nuestra caseta de 'Los Claveles' del Partido Comunista y que respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos y todas", ha concluido López.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga ha tenido conocimiento por parte de la Policía Local de la existencia de pintadas en la caseta adjudicada, con número 117-118, en favor del Partido Comunista de Andalucía, que "contravienen las obligaciones fijadas para los adjudicatarios en la Ordenanza de la Feria de Málaga".

Así, han señalado que la citada ordenanza en el artículo 22 g) establece que "se prohíbe toda clase de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas, excepto para anunciar la programación, informaciones, recomendaciones o actividades de la misma, delimitando un espacio para ello, no superior a 130 por 75 centrímetros, debiendo cuidar el/la adjudicatario/a la estética exterior e interior de las mismas, en relación con la identidad de Málaga, su cultura y tradiciones".

Al respecto, han indicado que "da lugar a una infracción leve, con el correspondiente apercibimiento y adopción de medida cautelar, si procede".

Por tanto, precisan que "se le ha instado a eliminar la pintada realizada, o cualquier otro elemento de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas". Además, "en caso de no responder a este requerimiento, se procederá a iniciar el procedimiento para el cierre de la caseta por incumplimiento de la ordenanza y al inicio del correspondiente expediente sancionador".