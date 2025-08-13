Comienza la cuenta atrás para la pasarela improvisada de trajes de flamenca en la Feria de Málaga 2025

Comienza la cuenta atrás para la Feria de Málaga 2025 y, con ello, las compras de última hora. Las calles y tiendas se llenan de flamencas en busca del traje perfecto, entre volantes, mantoncillos y colores que anticipan una edición marcada por el plumeti, el tejido perforado y una paleta cromática que va del verde agua al bugambilla.

Las tiendas locales coinciden en que la flamenca malagueña se atreve este año más que nunca. Desde tejidos en tonos vibrantes hasta el regreso de accesorios propios de los 2000, todo apunta a que las calles se llenarán de estilismos cuidados sin que el presupuesto sea un impedimento.

MLG 12-08-2025.-Varias personas se prueban trajes de flamencas en distintos comercios de la capital para la Feria de Málaga 2025. / Álex Zea / LMA

Apuesta al plumeti y al perforado

El plumeti de algodón se posiciona como uno de los grandes protagonistas de esta temporada. Versátil favorecedor para todas las tallas, se adapta tanto a trajes con mucho volumen como a diseños canasteros de caída elegante. Pero la sorpresa la da el tejido perforado, que este año rompe con su habitual discreción. No solo se verá en blanco, que es lo esperado, sino en diversos tonos como el rojo, negro, azul o malvas para las más atrevidas.

Según Moisés Guerrero, de Viva la Feria, esta vuelta del perforado se debe tanto a la disponibilidad en fábricas como a su creciente presencia en redes sociales, lo que ha animado a muchas flamenca a apostar por él. El resultado: un equilibrio entre tradición y modernidad que promete acaparar miradas.

Para gustos, colores

Si bien los azules y verdes dominan la paleta de 2025, no faltarán el clásico rojo, el negro elegante ni el siempre favorecedor bugambilla. Los tonos neutros como el blanco, beige o crudo, también tendrán su hueco, sobre todo entre las flamencas más jóvenes, por su facilidad para combinar con complementos más atrevidos.

Mari Ángeles de Luna, de Dos Lunas, destaca que Málaga sigue siendo amante de los colores vibrantes como el amarillo limón, el naranja o el verde fuerte. Aunque los tonos empolvados aparecen tímidamente, la fuerza cromática seguirá siendo una seña de identidad de la feria.

Pequeños accesorios que marcan la diferencia

El mantoncillo se proclama protagonista de las fiestas por encima de las altas temperaturas. En Viva la Feria aseguran que es difícil vender un traje sin dicho complemento, disponible en una infinidad de colores y estilos. Las peinas y pendientes dorados también mantienen su presencia pero aprecen combinados con tonos contrastantes para romper la monocromía del traje.

En La Mar de Abalorios, María del Mar Florida apuesta por la personalización: pendientes únicos creados a medida, peinetas con perlas, lazos y terciopelo para sujetar mantoncillos. "Aunque los collares de cuentas vuelven tímidamente, el dorado se consolida como el color estrella de la joyería flamenca", explica. También destacan los pendientes en forma de gota de diversos tonos, principalmente a juego con los colores de los detalles del mantón.

Precios para todos los bolsillos

El abanico de precios es amplio: desde opciones económicas que parten de los 130 euros hasta diseños de pasarela que superan los 900 euros. El ticket medio ronda los 350-400 euros incluyendo complementos, lo que permite que cada flamenca, sin importar su presupuesto, pueda lucir un estilismo cuidado y a la altura de la ocasión.

El estilo predominante combina trajes con volumen pero de caída fluida, mangas canasteras, escotes y espaldas trabajadas. El monocolor con variaciones de tono dentro de la misma gama cromática será una de las tendencias más repetidas.

La feria como escaparate

Cada año, la Feria de Málaga se consolida como un escaparate de la moda flamenca al nivel de las grandes citas andaluzas. La tendencia a cuidar el estilismo sin gastar en exceso y la incorporación de detalles de pasarela a la calle confirman que la moda flamenca malagueña vive un momento de esplendor.