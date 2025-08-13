¿Pueden pedirte pagar entrada en las casetas de la Feria de Málaga?

La espera ya casi ha terminado. La fiesta grande del verano malagueño, la Feria de Málaga, está a punto de comenzar y de llenar la capital, su Centro y su Real de millones de personas dispuestas a disfrutar de uno de los eventos más emblemáticos y admirados de todo el territorio. Y, ante la cercanía de esta fecha, son muchas las dudas que surgen entre los asistentes a esta cita que este año se llevará a cabo entre el 16 y el 23 de agosto, aunque dará el pistoletazo de salida el 15 de agosto con el habitual pregón y el espectáculo de pirotecnia.

Y entre estas dudas, destaca la que han mostrado muchos ciudadanos a través de sus redes sociales sobre si es necesario pagar entrada para acceder a las casetas de la Feria de Málaga o ser miembro de alguna agrupación para poder entrar en ellas, como ocurre en ferias como la de Sevilla.

Sobre esta situación, la nueva Ordenanza General de la Feria de Málaga explica que, como en anteriores ediciones, el acceso a las casetas, tanto las de la Zona Familiar, de Juventud y Juventud Libre de Alcohol, será "libre y gratuito". "Queda prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar", recalca al respecto la normativa.

De ese modo, y tal y como se puede ver en la norma, estará terminantemente prohibido pedir a los clientes que paguen una entrada o presenten algún tipo de invitación, consumición o condición económica para entrar.

Los motivos por los que pueden prohibirte la entrada a las casetas de la Feria de Málaga

Lo que sí establece esta nueva ordenanza por primera vez es la posibilidad de que los caseteros apelen al derecho de admisión para no dejar entrar a ciertos usuarios si no cumplen una serie de cuestiones de indumentaria mínimas establecidas por la normativa.

De ese modo, el texto establece que los caseteros de la zona Familiar y de Juventud tendrán diversas opciones para apelar al derecho de admisión, como no permitir el acceso a sus recintos con indumentaria de playa, como bañador o chanclas, o con ropa deportiva, "como pantalón corto de deporte y zapatillas deportivas".

"No permitir el acceso de personas acompañadas de animales, excepto perros de asistencia a personas con diversidad funcional en Andalucía conforme a lo establecido en la ley y perros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", añade la normativa.

Derecho de admisión en las casetas de la Feria de Málaga

Además, los establecimientos tendrán la posibilidad de prohibir la entrada a todas aquellas personas que porten comida y bebida para ser consumidas en el interior del establecimiento. Para poder acogerse a estas medidas, los establecimientos interesados deberán indicar en la solicitud de las casetas las condiciones específicas de admisión y mostrarlo de forma visible desde el exterior mediante un cartel en el que se indiquen las condiciones de admisión.

De igual modo, entre las novedades que incorpora la Feria de Málaga este año también se encuentra la prohibición de que los menores de 16 años accedan a las casetas de la zona de la Juventud, salvo que acudan a ver las actuaciones en directo y solo durante el tiempo que duren estas actividades.

Horario de las casetas de la Feria de Málaga

Como ya ocurrió en ediciones anteriores, la feria del mediodía en el Centro acabará a las seis de la tarde, cuando cesará la música en todas las calles y plazas del casco histórico de la capital para permitir la tranquilidad de los vecinos de la zona.

Además, las casetas del Real abrirán sus puertas a las 14.00 horas y podrán su actividad diaria entre las 2.00 y las 6.00 horas, salvo los festivos y vísperas de festivos, que podrán ampliar el horario hasta las 7.00 horas. Las casetas de la zona de la Juventud finalizarán su actividad todos los días a las 7.00 horas.

En cuanto a otra de las imágenes más recurrentes de las ferias de todo el país, los botellones que se suelen realizan en sus inmediaciones, la ordenanza prohíbe beber fuera de los establecimientos, tanto por las calles del centro como en las del Real Cortijo de Torres.