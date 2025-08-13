Gran triunfo de la Fiesta en la final del Certamen de Escuelas Taurinas

El XVIII Certamen Internacional de Escuela Taurinas de La Malagueta celebraba este miércoles 13 de agosto su gran final como preámbulo de lujo a la Feria Taurina 2025. Manolo Martínez, Ignacio Garibay y Manuel Domínguez eran los clasificados para un festejo en el que se tenía muy presente al alumno de la Escuela de Valencia Daniel Artazos, gravemente herido el día anterior.

Una circunstancia similar, aparentemente con consecuencias menos dramáticas, condicionó el resultado del festejo. Manuel Domínguez recibía un fuerte traumatismo que lo dejaba semi inconsciente y le impedía continuar la lidia; quedando el festejo en un mano a mano entre sus dos compañeros, que brindaban una gran tarde de toros y salían a hombros por la Puerta Grande Manolo Segura.

Martínez y Garibay, en hombros. / Eduardo Nieto

Tendidos repletos

Al margen de que el jurado y los votos del público consideraban que el ganador final debía ser el mexicano Garibay, lo que triunfó en este festejo fue la Fiesta en su conjunto, con unos tendidos repletos de una afición renovada.

Abría la competición el representante de la Escuela de la Diputación de Málaga Manolo Martínez, que había destacado por el temple impregnado en su clasificatoria al primer novillo del certamen. Ante una tarde que será inolvidable en su vida como torero, volvió a estar a gran altura, tanto en los dos buenos novillos que lidió en primer y tercer lugar, como en el único rajado que estoqueaba en quinto lugar y al que llegaba a desorejar.

Este astado no desluce en absoluto un gran encierro presentado por el ganadero Antonio López Gibaja, con el merecido premio de la vuelta al ruedo al sexto. Ese fue el culmen de la actuación de Ignacio Garibay, que en representación de la Escuela de Madrid, ofrecía una gran dimensión de torero hecho y con repertorio en sus tres oponentes.

Domínguez es llevado a la enfermería. / eduardo nieto

Punto negativo

El único punto negativo del festejo lo dejaba ese percance del alumno de la Escuela Taurina de Sevilla Manuel Domínguez, quien pese a su juventud ya ha logrado acaparar el interés de los aficionados por las excepcionales condiciones que atesora. Seguro que lo veremos en otras oportunidades en Málaga

Finalmente, Garibay recogía de manos de Fortes, y en presencia del presidente de la Diputación Francisco Salado, un Capote de Paseo que podrá lucir el en la novillada con picadores de la Feria del 2026. Su clamorosa salida en volandas con Martínez supone un prólogo inmejorable para todo lo bueno que nos queda por vivir en La Malagueta hasta el próximo 21 de agosto.