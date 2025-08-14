Siguen las novedades en la Feria de Málaga: este es el nuevo tipo de casetas que habrá este año y la condición que debes cumplir para poder entrar

A menos de un mes para que llegue una de las fechas más esperadas por malagueños y visitantes, la Feria de Málaga, los ciudadanos ya empiezan a poner en marcha los preparativos necesarios para disfrutar de una de las festividades de mayor arraigo cultural de la capital. Una cita que este año se celebrará del 16 al 23 de agosto, aunque dará el pistoletazo de salida el 15 de agosto con el habitual pregón y el espectáculo de pirotecnia; y que este año estrena una nueva ordenanza que incluye un nuevo tipo de casetas.

Así se puede contemplar en la propia Ordenanza General de la Feria de Málaga, que explica que el área de casetas del Real de Cortijo de Torres contará con la Zona Familiar, adjudicada a colectivos sociales, asociaciones o personas físicas que "favorecerán la música, los bailes y las manifestaciones artísticas tradicionales de nuestra ciudad", así como la Zona de Boxes de Caballos y la Zona de Casetas Oficiales, como son la Caseta Municipal del Flamenco y la Caseta Municipal de Protocolo.

A estas se ha unido de forma tradicional una cuarta opción, la Zona de Juventud, dedicadas a atender las demandas artísticas y musicales de "los grupos sociales más jóvenes y las últimas tendencias". Una zona de casetas que se ubicará en el lado este del recinto ferial, junto a la explanada de la juventud, y en la que estará prohibida la entrada de los menores de 16 años salvo para disfrutar de las actuaciones en directo y "solo durante el tiempo que duren las mismas".

La Feria de Málaga estrena un nuevo tipo de casetas

Sin embargo, este año se ha unido a estas tipologías otra nueva, la Zona Juventud Libre de Alcohol, dedicada también a las demandas artísticas y musicales de los más jóvenes y las últimas tendencias, aunque en este caso está prohibida la venta, suministro y consumo del alcohol.

Con esta iniciativa, se busca promover un ocio más saludable y libre de alcohol, con lo que queda terminantemente prohibido su consumo o venta en estas casetas destinadas a los más jóvenes. Al igual que ocurre con el resto de casetas, el acceso a estos establecimientos deberá ser libre y gratuito, con lo que quedará prohibido "cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar, salvo los supuestos expresamente autorizados", en cuyo caso deberá mostrarse en un cartel visible desde el exterior.

Horario de las nuevas casetas de la Feria de Málaga

En cuanto al horario de apertura, estas casetas iniciarán su actividad al público a las 14.00 horas y se mantendrán todos los días hasta las 7.00 horas. "Este horario se aplicará, de manera general, tanto a las casetas calificadas de Zona Familiar como las calificadas de Zona Juventud y casetas Libres de Alcohol, afirma la ordenanza.

Además, el nuevo reglamento explica que las casetas podrán apelar al derecho de admisión para no dejar entrar a ciertos usuarios si no cumplen una serie de cuestiones de indumentaria mínimos establecidos por la normativa.

Miles de malagueños y visitantes viven a tope la Feria de Málaga en las calles del centro / Álex Zea - Europa Press

De ese modo, el texto establece que los caseteros de la zona Familiar y de Juventud tendrán diversas opciones para apelar al derecho de admisión, como no permitir el acceso a sus recintos con indumentaria de playa, como bañador o chanclas, o con ropa deportiva, "como pantalón corto de deporte y zapatillas deportivas".

Derecho de admisión en las casetas de la Feria de Málaga

"No permitir el acceso de personas acompañadas de animales, excepto perros de asistencia a personas con diversidad funcional en Andalucía conforme a lo establecido en la ley y perros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", añade la normativa.

Además, los establecimientos tendrán la posibilidad de prohibir la entrada a todas aquellas personas que porten comida y bebida para ser consumidas en el interior del establecimiento. Para poder acogerse a estas medidas, los establecimientos interesados deberán indicar en la solicitud de las casetas las condiciones específicas de admisión.