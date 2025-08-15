Desfile por el Centro Histórico

De aperitivo, una lección de Historia de Málaga en la calle

La ya tradicional cabalgata histórica que recrea la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos llenó ayer de moros y cristianos las calles del Casco Antiguo horas antes de que los fuegos artificiales anunciaran en el cielo el comienzo de la semana grande

Recreación de la conquista cristiana de la ciudad en 1487 / eduardo nieto

Desde hace unos años es una de las saludables tradiciones de la Feria de Málaga: recordar por qué empezó a celebrarse, a través de una singular lección visual de Historia. Este año, la cabalgata histórica que recrea la conquista cristiana de la ciudad en el año 1487 tomó las calles del Centro Histórico de la ciudad horas antes de que los fuegos artificiales hicieran lo propio con los cielos de la capital de la Costa del Sol; un aperitivo, entretenido y colorista, con el que la Asociación Cultural Zegrí, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, nos dicen de dónde venimos quizás para tener más claro hacia donde vamos.

Momento de la cabalgata histórica por las calles de Málaga. / eduardo nieto

Más de doscientas personas, divididas entre el bando cristiano y el bando moro, participaron ayer en el desfile, que comenzó a media tarde y que concluyó, como no podía ser de otra manera, con el encuentro de ambos cortejos, la entrega simbólica de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos y el pasacalles conjunto de toda la comitiva por las calles del casco histórico.

