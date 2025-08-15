La guía definitiva de la Feria de Málaga: así es el asistente virtual donde puedes consultar casetas, autobuses y ubicaciones en tiempo real

La espera al fin ha terminado. Cuando los tradicionales fuegos artificiales aparezcan esta noche en el cielo para dar el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga, que arrancará de forma oficial este sábado, los malagueños y visitantes podrán visitar sus casetas, atracciones, actuaciones y delicias gastronómicas en una cita que se extenderán hasta el próximo 23 de agosto. Y para facilitar el disfrute de la fiesta grande del verano malagueño y evitar las constantes dudas e incógnitas que suelen acarrear este tipo de eventos, los ciudadanos pueden hacer uso de la última novedad de esta feria: un asistente virtual con información en tiempo real y actualizada.

Esta herramienta que se estrena este año por primera vez es TuFerIA, un asistente de WhatsApp sobre la Feria de Málaga que, a través de la Inteligencia Artificial, ofrece a sus usuarios consultas en tiempo real sobre todo tipo de detalles de la fiesta, como las líneas de la EMT disponibles y sus horarios, el estado del tráfico, los accesos al ferial o la localización de casetas, zonas clave, puestos de comida, atracciones y servicios públicos.

Presentación del asistente TuFeriaIA / Ayuntamiento de Málaga

Una herramienta de WhatsApp con toda la información de la Feria de Málaga

Además, con esta herramienta se podrá acceder a la programación de conciertos, eventos y actividades; rutas personalizadas, sugerencias según intereses, secretos de la feria o consejos y recomendaciones, entre otros muchos aspectos. Pero estas no son sus únicas opciones disponibles, sino que esta innovación permite a los ciudadanos mandar su ubicación actual y que el asistente le muestre todos los servicios, infraestructuras, actividades y detalles situados cerca de su posición.

Prueba de cómo funciona TuFerIA / La Opinión

Pero esta no es una aplicación al uso, sino que se trata de un asistente conversacional para el que no es necesario ninguna descarga, sino que está disponible a través de WhatsApp, donde la inteligencia virtual recibe las preguntas de sus usuarios y contesta con un lenguaje cercano, malagueño y festivo destinado a todos los públicos.

Cómo usar esta herramienta con información de la Feria de Málaga

Además, cuenta con un sistema de llamadas de voz para personas mayores o con discapacidad visual para que puedan mantener una conversación con el asistente y recibir orientación sobre la Feria.

Para acceder a este servicio impulsado por Internalia Group con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, la Asociación Centro Histórico de Málaga y la Federación Malagueña de Peñas, no es necesario descargar ninguna aplicación, sino que solo hay que enviar un mensaje de WhatsApp al número 622 256 008, tras lo que la herramienta preguntará sus necesidades a los usuarios y contestará a todas sus dudas.