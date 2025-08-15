La hostelería prevé que el gasto medio suba un 16% durante la Feria de Málaga

Las principales patronales turísticas de la provincia, tanto la hotelera Aehcos como la del segmento hostelero, Mahos, prevén para esta nueva edición de la Feria de Málaga incrementos significativos en el gasto medio por persona. Hasta de un 16% en el caso de los clientes alojados que se desplacen a la Costa del Sol en los próximos nueve días, porque al caer este año en jornada festiva la Noche de los Fuegos, los cómputos de ocupación se amplían respecto a los ocho días que se fijaron en 2024. En este sentido, los alojamientos registran una ligera bajada, de algo más de dos puntos, pero derivada de ese factor y de que la capital dispone este año de 1.100 camas de hotel más que hace justo 12 meses.

Al comienzo de las fiestas, los hoteles de la capital estarán al 92,6%, cinco décimas por encima de la media del pasado año, pero luego descenderá la ocupación hasta situarse de media en el 89,9%. De lo que no parece que hay dudas será sobre la facturación por cliente, que pasará de los 139 euros de hace un año a los más de 162 del presente. El impacto bruto medio (IBCA) aumentará hasta 23 euros sobre 2024. El turismo nacional volverá a descender, pero la continuada subida de la clientela internacional compensa al alza las ventas totales, como ya ocurrió a lo largo del mes de julio.

«Con la debida prudencia, todo parece indicar que el impacto económico por turista alojado va a ayudar a atenuar la leve caída que prevemos en la ocupación hotelera», defiende el vicepresidente de Aehcos en Málaga capital, Francisco Moro, que espera una feria de récord. «Todavía quedan plazas en la capital disponibles para reservar y tenemos la esperanza que la última hora aumente todavía aún estas previsiones iniciales», agrega.

Variaciones en la hostelería

Para el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, la Feria de Málaga y agosto en general constituyen uno de los meses de mayor facturación del año en su sector. «Julio lo cerramos con mayor ocupación hotelera de lo previsto. El turismo internacional sigue fuerte y está compensando bastante bien la bajada de visitantes nacionales», defiende este portavoz sectorial.

Así, espera que la Feria de Málaga «sea un poco mejor» que la de 2024. «Esperaremos a que acabe la temporada alta para hacer un análisis con datos mucho más pormenorizado. Pero tenemos claro que en agosto esperamos batir la cifra de contratación en hostelería para la provincia, con más de 116.000 personas», especifica el también máximo responsable autonómico de esta patronal.

Frutos también alude a la transición en la que se encuentra la Feria de Málaga, con un importante descenso durante el pasado año en la afluencia de personas al casco histórico de la capital, en beneficio del Real. «Allí los hosteleros hemos abierto casetas y restaurantes y resulta ahora más atractivo. Pero creemos que el centro mantiene una imagen de identidad muy importante. Como ventajas se ha conseguido erradicar el botellón, que propiciaba una imagen poco positiva para los visitantes», dice.

Los portavoces del sector turístico consultados no ocultan su satisfacción sobre esa inercia que para el inicio de agosto, en cuanto a ocupación y gasto medio por turista, es bastante positiva. Y a la vez reconocen que el turista nacional ha optado este año por otros destinos más económicos, incluso sin salir del territorio español.

