Málaga entre lunares, volantes y verdiales: conoce la programación de la Feria 2025

La ciudad ya huele a festividad. Del 16 al 23 de agosto, Málaga se transformará en un escenario al aire libre donde la música y la tradición se juntarán al ritmo de los verdiales. La Feria de 2025 arranca con un programa completo que será difícil elegir a qué rincón acudir primero.

Este año, el Real del Cortijo de Torres se convierte en un auténtico parque de ilusiones, con 98 atracciones (53 para adultos y 45 infantiles) y 242 instalaciones de ocio y alimentación que van desde hamburguesas y pizzas hasta buñuelos, algodón de azúcar o turrón, además de 57 puestos de juegos. En el Centro Histórico habrá 37 puestos de venta ambulante, lo que sumará un total de 1.400 personas trabajando para hacer de esta feria un éxito. Además, se mantiene un estricto plan de inspección higiénico-sanitaria con la colaboración del Ayuntamiento, la Guardia Civil, la Policía Local y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, garantizando que la diversión sea segura para todos.

MLG 14-08-2025.-Cientos de personas ultiman los preparativos para la feria de Málaga de 2025 en el Cortijo de Torres. / Álex Zea / LMA

Viernes 15

El viernes 15 de agosto el telón se levanta con la Cabalgata Histórica que revive el acontecimiento de 1847 con el desfile de ambos bandos. El cristiano hace su salida a las 20:15 horas dede la Plaza de la Merced y el bando moro a las 20:30 horas desde la Alcazaba. Ambos se encontrarán en la Plaza de la Aduana para la entrega simbólica de las llaves de la ciudad.

Por la noche, el cielo se llenará de luz con un doble espectáculo de drones (23:50 horas) y fuegos artificiales (00:00h) en las playas de La Malagueta y Huelin. Justo a medianoche, la pólvora y la música se unirán en un gran castillo de fuegos artificiales desde la terminal de cruceros.

Sábado 16

El sábado 16 será el primer gran día de la Feria del Centro, con la música de Carlos Bravo y Silverio Soto en las plazas más emblemáticas, verdiales en calle Larios y flamenco en la Peña Juan Breva a manos del Grupo Fandango. Los mayores del distrito Carretera de Cádiz disfrutarán de su jornada especial en la Caseta El Rengue, mientras la Calle Larios se llena de folclore con academias y coros locales.

En el Centro de Exhibición Ecuestre, “Alma de Málaga a caballo” brillará en doble pase. Los más pequeños vivirán la magia de “Lecturitas” en la Caseta Infantil, y en la Caseta Flamenco y Copla sonará Chato de Málaga al mediodía y, por la noche, Pepe de Campillos, Isabel Soto y Celia López. El Auditorio Municipal recibirá la muestra de bailes malagueños y flamencos, seguida del humor irreverente del Señor Mirinda y el rock de Mojinos Escozíos.

Domingo 17

El domingo 17 comenzará con la tradicional Romería, donde Toñi Moreno portará la bandera a las 10:00 horas hasta el Santuario de la Victoria. Lázaro Cruz y María Cortés pondrán música en el centro, y en Peña Juan Breva sonará Amparo Heredia junto al grupo Soleá.

Los mayores de Puerto de la Torre y Churriana tendrán su cita en El Rengue, mientras Calle Larios acoge a coros y academias como Marisol Egea o Mi Gente. En el Centro Ecuestre se vivirá “Brío cartujano en la Costa del Sol”, la Caseta Infantil presentará a Peneque el Valiente y en la Caseta Flamenca habrá doble sesión con Cuadro Rondeñas al mediodía y, de noche, Chelo Soto, Miguel Astorga y Juanma Jerez. El Auditorio cerrará con Aurora Guirado y Paco Candela.

Lunes 18

El lunes 18 continuará el pulso festivo con el cante de Chato de Málaga y el grupo Alegrías en Peña Juan Breva, la jornada de los mayores del Distrito Este en El Rengue y el folclore de Coro Aires de Moscatel, Montse Bravo y diversos en Larios. El Centro Ecuestre ofrecerá “Susurros de la Sierra de Málaga”, la Caseta Infantil se llenará de fantasía con “Érase una vez… Yo” y la Caseta Flamenca contará con Amparo Heredia y el grupo Cantiñas a las 14:00 horas y, por la noche a las 23:00 horas, Bonela, Antonio Merchán y Amara Tempa.

Martes 19

El martes 19 será para los mayores de Ciudad Jardín y Campanillas en El Rengue, y para el grupo Alboreá en la Peña Juan Breva. Larios resonará con la Peña El Sombrero y coros locales, mientras en el Centro Ecuestre se celebra el XXII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre.

Los niños disfrutarán de “Orejas de Mariposa” en la Caseta Infantil, la Caseta Flamenca acogerá a Vanesa Fernández y el grupo Peteneras al mediodía y a Chato de Vélez, Ana Fargas y Rocío Alba por la noche. En el Auditorio, Encarni Navarro y el icónico grupo Camela harán bailar al público.

Miércoles 20

El miércoles 20, los mayores de Palma-Palmilla y Teatinos tendrán su día en El Rengue, mientras la Peña Juan Breva recibe a Ana Fargas y el grupo Serranas. Larios se vestirá de coros y academias locales, el Centro Ecuestre presentará “Caballos y solera malagueña” y los niños vivirán el cuento de “Hansel y Gretel” en la Caseta Infantil.

En la Caseta Flamenca, Rosa Linero y el grupo Saeta actuarán al mediodía, y por la noche se celebrará el VI Festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga. En el Auditorio, Ginés González y Chambao pondrán el toque musical.

Jueves 21

El jueves 21, los mayores del Distrito Centro serán protagonistas en El Rengue, la Peña Juan Breva contará con el grupo Seguirillas y la Calle Larios recibirá al Coro Con Málaga por Bandera y otros grupos. El Centro Ecuestre ofrecerá “Latido de Málaga a ritmo de paso”, la Caseta Infantil pondrá en escena “Devuélveme mi cuento” y la Caseta Flamenca acogerá a Carmen Ruiz Pino y el grupo Tangillos al mediodía y, de noche, Alfredo Tejada, Antonio de Luz, Lidia Gómez y Mayka Romero. El Auditorio se llenará de copla con Hoffman y el espectáculo “Entre coplas y suspiros” junto a Joana Jiménez y Tamara de Jerez.

Viernes 22

El viernes 22, los mayores de Cruz del Humilladero tendrán su día en El Rengue, mientras en Peña Juan Breva suenan José de Chaparro y el grupo Taranto. Larios vibrará con el Coro Aire de Renfe y otros, el Centro Ecuestre mostrará “Málaga, tierra de rejoneo y arte” y los niños se dejarán llevar por “Carruaje de los sueños de Andersen” en la Caseta Infantil.

La Caseta Flamenca abrirá con el grupo Bulerías al mediodía y cerrará con la Final del XVIII Certamen de Canción Española con Verónica Martín como invitada. En el Auditorio, el humor y la música de Toreros con Chanclas pondrán la nota diferente.

Sábado 23

El sábado 23, último día de feria, será también el de la elección del rey y la reina de El Rengue, con la participación de los mayores de Bailén-Miraflores. Peña Juan Breva contará con Vanesa Fernández y el grupo Bambera, mientras Larios reúne a las Maragatas, Aire Andaluz y otras agrupaciones. En el Centro Ecuestre volverá “Alma de Málaga a caballo”, la Caseta Infantil cerrará con “Amigos invisibles” y la Caseta Flamenca pondrá el broche con Alejandro Estrada y el grupo Tientos al mediodía y, de noche, Luis Perdigueros, Chaparro, Álvaro Montes y Patricia Gavilán. El gran cierre musical será en el Auditorio con la voz de Merche a las 22:30 horas.

Domingo 24

La zona de atracciones contará con un “Día del Niño” con precios reducidos y mejoras en los servicios, desde aseos hasta depósitos de residuos. Esta se alargará hasta las 2:00 horas de la madrugada del día 25.