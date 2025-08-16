Feria de Málaga 2025
El alcalde de Málaga desea que la Feria "transcurra con total normalidad y pleno éxito"
Francisco de la Torre, ha deseado este sábado una "feliz Feria" después de que la Noche de los Fuegos volviera a inaugurar la semana de fiestas en la capital
Málaga
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha deseado este sábado una "feliz Feria" y "donde todo transcurra con total normalidad y pleno éxito". El pregón y la inauguración de la portada y alumbrado artístico del Real del Cortijo de Torres marcan este sábado, primer día de la Feria de Málaga, que tendrá lugar hasta el 23 de agosto.
Así, De la Torre, en un mensaje en redes sociales, ha recordado que "la Feria de Málaga se anunciaba ayer noche con los tradicionales fuegos artificiales".
"Hoy comienza y deseo a toda Málaga una Feria muy feliz y donde todo transcurra con total normalidad y pleno éxito", ha escrito, al tiempo que también el alcalde de Málaga en el mensaje ha dado las "gracias a quienes lo hacen posible".
