El Centro de Málaga ya es una fiesta

La Feria del Centro de Málaga despierta con un toque festivo que recorre cada calle, como si la ciudad entera se hubiera vestido para la ocasión. Al mediodía, Calle Larios acoge a todo aquel que viene para disfrutar de la fiesta del año por autonomasia. Los puestos desbordan color a cada paso: abanicos que parecen lienzos pintados a mano, mantones bordados con hilos brillantes y de todos los colores, sombreros de ala ancha que desafían el sol y flores que alegran el cabello de mujeres que llevan Andalucía consigo.

No hay un solo rincón sin farolillos, que cuelgan como pequeños soles de papel, ni un espacio vacío de gente. La muchedumbre, ansiosa por sumergirse en la fiesta, busca refugio bajo cualquier sombra esquiva, mientras el calor de agosto se mezcla con el aroma dulzón del Cartojal, el vino que parece ser el combustible de la alegría malagueña en esto días.

La Feria del Centro da el pistoletazo de salida / Álex Zea / Gregorio Marrero

En cada plaza, los grupos de verdiales irrumpen con su son de guitarras, un eco de raíces que despierta la curiosidad de los turistas y emociona a quienes pisan la feria por primera vez. Los sombreros de paja, los lazos de colores y el repique de castañuelas se entrelazan con las risas y los cantes.

La Banda de la Axarquía de Vélez-Málaga ofrece un respiro en las esquinas más concurridas, mientras los asistentes, vaso en mano, se mueven al compás de un ritmo suena a la Málaga más auténtica. Este primer día se siente como un preludio inolvidable, cargado de promesas de noches largas y momentos compartidos.

MLG 16-08-2025.-Miles de turistas y residentes en la capital, disfrutan del primer día de la Feria de Málaga, en el centro histórico de la ciudad. / Álex Zea / LMA

El ambiente es un popurrí de escenas: familias que se reencuentran, visitantes que llegan de lejos, locales que reviven tradiciones con la misma ilusión de siempre. Cada mujer parece llevar consigo un abanico que bate contra el calor, una flor que corona su peinado o un vaso de cartojal que refresca el alma. No hay esquina sin vida, ni mirada sin brillo. La feria, en su esencia, es un canto a la comunidad, a la tradición que se renueva en cada paso de baile, en cada brindis, en cada encuentro bajo los farolillos de feria.

Entre la multitud, las voces de los protagonistas tejen la narrativa de este día. Mari Trini Porro, malagueña afincada en Madrid, confiesa con entusiasmo: “Ojalá más mujeres se vistan de flamenca y todos se esfuercen por arreglarse; es un día para abrazar nuestras tradiciones más profundas”. Su voz refleja el arraigo de quien, a pesar de la distancia, vuelve cada año para reencontrarse con sus raíces.

Emi Solís, del grupo de folklore de Susana Rodríguez Alarcón, que actuará el 22 en Calle Larios y los días 18 y 19 en el Cortijo de Torres, comparte su pasión: “Vivimos la feria con una ilusión que no se apaga, deseando que nunca termine”. Sus palabras destilan el fervor de quien lleva la música verdialera en la sangre. Por su parte, Alicia Rueda, inmersa en el bullicio, resume el espíritu del momento: “Este primer día es pura magia, con calor pero un ambiente que compensa”.

La feria no solo es un evento más al que asistir. En el centro de Málaga, donde el pasado y el presente se dan la mano, la ciudad se convierte en un escenario donde todos son protagonista. Los verdiales resuenan, las serpentinas se entrelazan en el cielo y los abanicos parecen susurrar historias de generaciones. Este primer día, con su calor y su frenesí, no es solo el comienzo de la Feria, sino una invitación a vivir Málaga en su máxima expresión de festividad.