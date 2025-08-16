Se hace la luz en el Cortijo de Torres
Javier Castillo enciende el Real de la Feria de Málaga
El sencillo y emotivo pregón con el que el escritor de bestsellers esbozó una definición de su tierra prologó el encendido del Cortijo de Torres. «En Málaga aprendemos desde niños que no hay sombra sin un sol que la proyecte», aseguró el autor
La nueva portada del Embarcadero de la Reina fue la otra protagonista de la primera velada de la Feria
Cuando fue presentado como pregonero de la Feria, el fuengiroleño declaró: «Siento que estoy en deuda con Málaga». Y Javier, acostumbrado a construir en sus libros tramas alambicadas pero también basadas en emociones, en los latidos del corazón de sus personajes, quiso satisfacer el descubierto con un pregón sencillo, emotivo, repleto de agradecimiento, orgulloso de la tierra, la nuestra, para la que ensayó varias definiciones que pueden resumirse en una sola: «Málaga es la capital de la felicidad». Desde luego, a tenor de su alocución (puede leerse íntegra en la página siguiente) el autor de La chica de nieve bien podría ganarse la vida escribiendo también para spots: su pregón es una inmejorable campaña turística para la capital de la Costa del Sol. Seguramente porque está pensada y pasada a papel desde la vivencia íntima y la emoción sincera.
"En mi corazón"
«Soy alguien que sueña y escribe la vida de personas que no existieron, a las que les ocurren cosas que nunca sucedieron. Suelo contar historias que sólo pasan en mi imaginación, pero hoy me siento la persona más afortunada del mundo, porque por primera vez tengo la suerte de hablar de nosotros, malagueños y malagueñas, la gente que conozco bien y siempre llevo en mi corazón», comenzó.
Aunque ambienta todas sus historias fuera de nuestras fronteras (la próxima, El susurro del fuego, que llegará a las librerías en octubre, se desarrollará por primera vez en España, concretamente en las Islas Canarias), asegura Castillo que Málaga está en todos sus libros porque Málaga le ha enseñado a ver el mundo «con esa luz que no se puede explicar»: «Todas mis historias son oscuras, pero en todas brilla la esperanza, la belleza y el amor de verdad. Porque en Málaga aprendemos desde niños que no hay sombra sin un sol que la proyecte y que no hay emoción más sincera que la que sentimos al mirar a los ojos a nuestra gente», razonó en su pregón.
Malagueños ilustres
Y el escritor se acordó, por supuesto, de muchos malagueños ilustres, que encarnan la palabra Málaga, un término, según Javier Castillo, que es sinónimo al mismo tiempo de «arte, de buen rollo, de cultura y, por encima de todo, de felicidad»: Pablo Picasso, Antonio Banderas, Pepa Flores, María Zambrano, Victoria Kent, Juanito, Fernando Hierro, Isco, Javi Calleja, María Peláe, Diana Navarro, Vanesa Martín, Dani Rovira... Todos ellos, desde sus disciplinas, desde sus diferentes ámbitos, ejemplifican la filosofía del boquerón.
Pero también se dirigió a quien no es malagueño y nos visita, y les advirtió: «Si vienes de otra provincia o país, y estás aquí hoy, que sepas que como dejes que Málaga se te cuele dentro, tu cuerpo puede irse de vuelta, pero tu corazón se quedará», remató Castillo antes de invitar a todos, a los de aquí y a los de allá, a disfrutar al máximo de nuestra Feria.
Nueva portada
La otra protagonista de la primera noche del Cortijo de Torres fue el nuevo rostro con el que da la bienvenida a quien se acerca a la fiera: adiós a la portada de la Aduana, hola a una nueva inspirada en el quiosco del embarcadero de la reina, inspirada en la estructura construida para recibir a Isabel II durante su visita a la ciudad en el año 1862. La espectacular portada recién inaugurada, con 29 metros de altura y 37 metros de ancho y 145.000 puntos de luz, alberga un espacio central diáfano de más de 100 metros cuadrados, que ofrece a los visitantes una vista privilegiada desde distintos ángulos del recinto. Por cierto, se trata de la entrada más cara de la historia de la Feria de Málaga: ha supuesto una inversión total de 287.067 euros.
El recinto ferial cuenta con más de 21.000 metros cuadrados y unas 120 casetas ubicadas en 210 módulos, además de 2,5 millones de puntos de luz que emplean tecnología sostenible. Todas estas cifras, todos estos datos, no significarían nada si los malagueños y los visitantes no las convirtieran en diversión, buenos ratos en familia y la emoción de una madrugada que parece infinita.
EL PREGÓN | La capital de la felicidad
¡Buenas, Málaga! Gracias a Paco por sus palabras y por haberme dado el honor de ser el pregonero de esta Feria 2025, algo que estoy convencido que nunca olvidaré. Estar aquí arriba es un regalo inmenso que creo que, sin duda, se va a convertir en uno de los momentos más bonitos de mi vida. Este año la fortuna de estrenar esta maravilla de portada, que mezcla el color del cielo con el brillo de nuestra gente. Soy alguien que sueña y escribe la vida de personas que no existieron, a las que les ocurren cosas que nunca sucedieron. Suelo contar historias que sólo pasan en mi imaginación, pero hoy me siento la persona más afortunada del mundo, porque por primera vez tengo la suerte de hablar de nosotros, malagueños y malagueñas, la gente que conozco bien y siempre llevo en mi corazón.
Cuando Paco de la Torre me propuso ser el pregonero de la feria de mi tierra, dije que sí sin pensarlo. Fue como un relámpago que salió de mi boca que era imposible de controlar. Y os digo por qué. Porque las decisiones sobre lo que amas nunca se deben tomar con la cabeza. Y yo amo Málaga con todas mis fuerzas. Aquí creo que estamos todos enamorados de esta tierra, de este sol y de nuestro mar. Os confieso uno de mis secretos de escritura, que creo que a estas alturas ya no se puede esconder: es Málaga. Málaga está en cada una de las palabras que escribo y en cada una de las emociones que siento. Si escribo como lo hago es porque Málaga me ha convertido en quien soy. Me ha enseñado a ver el mundo como sólo se entiende desde aquí, con esta luz que tenemos que no se puede explicar. Todas mis historias son oscuras, pero en todas brilla la esperanza, la belleza y el amor de verdad. Porque en Málaga aprendemos desde niños que no hay sombra sin un sol que la proyecte y que no hay emoción más sincera que la que sentimos al mirar a los ojos a nuestra gente.
Nací en Málaga y me he enamorado en Málaga. He estudiado en Málaga, estoy criando a mis tres hijos en Málaga, junto a mi preciosa esposa malagueña, que siempre será mi mitad. Y en los trayectos de tren de cercanías desde Fuengirola al centro, escribí en el portatil mi primera historia que me cambiaría la vida. Málaga está en cada pedacito de mi vida y es el escenario de cada uno de mis recuerdos. Crecí viendo a mi abuela añadiendo la mayonesa al gazpachuelo. La ayudaba a embadurnar de harina los boquerones del almuerzo. Pasé los veranos subido a un hidropedal. Y mi primer recuerdo es en una playa, desnudo frente al mar. Mi infancia entera huele a orilla y mi madurez, lo admito, un poquito a vino dulce y Cartojal. Pero es que Málaga tiene algo que no se puede explicar. Hayas nacido aquí, te hayas mudado hace tiempo o tan sólo estés de paso, se te agarra al pecho, no te suelta y te susurra al oído: «No te vayas, no vas a encontrar otro sitio igual». Se te pega a la piel como salitre y se te cuela en la voz con palabras rápidas, que sólo entendemos quienes las llevamos en las venas. Pronunciamos las eses como queremos, y todos hemos corrido de nuestras madres cuando nos decía «ven acá pacá». Este es el único lugar del mundo en el que un pitufo no es un hombrecillo azul, sino el tamaño perfecto de un bocadillo. Donde las nubes casi nunca las ves por el cielo, y para aprovechar una palabra en desuso la convertimos en un café para desayunar. El lugar donde perita no es una pera pequeña, sino estar mejor que bien. Donde no sólo tenemos suerte, sino chorra. Aquí las zapatillas son para andar por casa, porque nosotros llevamos tenis para hacer deporte, con permiso del gran Rafa Nadal, que lloró en el Carpena, junto a toda la ciudad.
Yo nací en el clínico en el 87, un año antes de que otro escritor, el gigantesco Manuel Alcántara, estuviese sobre este escenario con su pregón, y os confieso que es un verdadero honor seguir el testigo de todos los grandes que antes que yo, estuvieron aquí mismo temblando de emoción. Alcántara dijo entonces, cuando yo sólo tenía un añito y no sabía hablar, que Málaga es una forma de entender la vida y también una forma en la que desentenderse de ella. Yo añado, ahora que sí sé hacerlo, que Málaga es la única palabra del diccionario que es sinónimo al mismo tiempo de arte, de buen rollo, de cultura y, por encima de todo, de felicidad. Málaga es la tierra de Picasso, de Antonio Banderas y de Pepa Flores, de María Zambrano y Victoria Kent, de Juanito y de Hierro y de Isco (que se recupere pronto), porque una vez que pisas el Málaga, ya siempre eres boquerón. Esta es la tierra en la que todos los Pablos cantan con alma, y no olvidemos nunca que con la voz de un malagueño toda España fue minera; que de aquí nació el arte de Chiquito, que cambió la historia del humor, y también del gran Dani Rovira, que explicó en castellano simple nuestras únicas unidades de medida: el pelín, la mijilla y la pechá. Es la tierra del arte de Javi Calleja, de la música de Chambao, de María Peláe, Diana Navarro y Vanesa Martín, y también de las luces de Navidad (Lo siento por Vigo, donde tengo lectores a quienes quiero mucho, pero esto es personal). Cuando escarbas un poco en cualquier sitio, te aparecen restos de imperios enteros que pasaron por aquí y por supuesto no se quisieron marchar. Cuando vienen amigos de fuera y les enseño un todo lo que Málaga tiene, les cuento mi teoría loca de que incluso los romanos ya nos conocían y pusieron las butacas frente al Pimpi para sentarse a oírnos cantar. Y es que en nuestra gente no acaba nuestra magia. Esta es la ciudad de los sueños y de los museos. La ciudad en la que el olor a biznaga te guia por el centro. Somos la Málaga que acoge al que viene de fuera y también somos los que protegemos nuestra historia, nuestro acento y nuestra manera de disfrutar. De día en el centro y de noche, aquí, en el Real.
Los malagueños sabemos que el espeto de sardinas es un arte y que ser boquerón es tener claro que la vida va de disfrutarla, como vamos a hacer esta feria, donde no hay puertas que dejen fuera a nadie que quiera pasarlo bien, sin sobrepasarse con ninguna mujer. Esta Feria es de Málaga, pero es nuestro regalo para toda España y para la humanidad. Si vienes de otra provincia o país, y estás aquí hoy, que sepas que como dejes que Málaga se te cuele dentro, tu cuerpo puede irse de vuelta, pero tu corazón se quedará. Siempre he dicho que uno no es de donde nace, ni de donde crece, sino del lugar en el que se enamora. Y esta tierra, Málaga, es un lugar mágico del mundo en el que todos los que la pisan se enamoran no sólo de con quien la recorren, sino también de la ciudad.
Málaga no está de moda. Málaga es la capital de la felicidad. Sé que estáis esperando esto, así que allá va: Málagueños y malagueñas, esta feria es para perder la cordura y para dejarse enamorar. Porque todos los de aquí sabemos que cada pedazo de vida que no distrutamos, no volverá. ¡VIVA MÁLAGA Y VIVA LA FERIA!
