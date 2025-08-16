Málaga «engalana» su cielo para empezar la fiesta

Destellos y luces en el cielo marcaron el inicio de la esperada Feria de Málaga 2025. Un año más, el espectáculo pirotécnico y el show de drones dieron la bienvenida a la festividad, proporcionando a los malagueños y visitantes un momento mágico y de ilusión, en las concurridas playas de la Malagueta y Huelin. Miles de personas, tanto locales comovisitantes, se congregaron en la costa malagueña para disfrutar de un cita de diversión en la que el cielo se convirtió en protagonista.

Acto de bienvenida

El acto de bienvenida comenzó a las 23.50 horas con dos espectáculos lumínicos de drones celebrados de forma simultánea. 150 drones sobrevolaron la playa de la Malagueta y otros 150 Huelin, en una iniciativa que combina la tecnología punta con el arte visual. Los drones mostraron 14 imágenes tridimensionales desde distancias de hasta 500 metros, un placer visual que dio la entrada a la medianoche en un ambiente de festividad e ilusión. Los allí presentes mantuvieron su mirada fija en el cielo durante 10 minutos, el tiempo exacto que duró el espectáculo.

La Opinión

Espectáculo piromusical

Tras los drones fue el turno del espectaculo piromusical, que comenzó a las 0.00 horas. Más de 6.000 efectos pirotécnicos combinados con 11 temas musicales, iluminaron el cielo de la ciudad durante 20 minutos. El material usado, que superó la tonelada de peso, se lanzó desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. Además se quemaron en torno a 500 kilos de pólvora para dar forma a una de las semanas más esperadas del año.

Malagueños y visitantes vivieron un momento mágico. / Eduardo Nieto

Rasputin, el mítico himno disco de Boney M, fue la canción que dio por finalizado el espectáculo e hizo que los asistentes bajaran sus miradas al suelo. Aunque, al acabar tanto malagueños como visitantes, permanecieron en las playas, compartiendo un momento de convivencia y familiaridad con sus seres queridos. La Feria ya ha comenzado, ahora se espera que funcione como está previsto.