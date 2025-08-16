Molina cae de pie en la alternativa de Páez

De blanco y oro. Como manda la tradición para las alternativas. Así hacía Pablo Páez el paseíllo en la tarde de este 16 de agosto de 2025. Una fecha que habría soñado desde niño, y que se hacía realidad. En los chiqueros aguardaba una corrida con el hierro de Murteira Grave, uno de los más legendarios y prestigiosos de la cabaña brava portuguesa, y que repetía tras haberse proclamado la triunfadora de la feria del año anterior.

Eso de que los toros son como los melones quedaba claro con esta corrida, muy parecida en tipo a la que era reconocida por la histórica Peña Juan Breva en 2024, pero mansa de solemnidad en su conjunto. No es que desarrollara peligro, que al fin y al cabo podía transmitirse en emoción, simplemente le costó seguir los engaños presentados por los lidiadores. Esto pone en valor la actuación de una terna tremendamente voluntariosa, y agradecida por estar anunciada en la Feria de Málaga.

Momentos de la tercera de abono. / Álex Zea

Toreo moderno

Desde Francisco Romero, reconocido por establecer las bases del toreo moderno a pie, Ronda no ha dejado de sacar toreros. Primero el gran Pedro, nieto del fundador, y a partir de ahí cientos de muchachitos que se han criado alrededor de la vieja plaza de piedra han querido seguir sus pasos. No todos ellos han logrado convertirse en matadores, una meta a la que llegaba Páez de la mano de su padrino Pepe Moral, y en presencia de José Fernando Molina. En los chiqueros, el toro de la ceremonia se llamaba Caminante, negro mulato de 570 kilos y nacido en diciembre del año 2019.

Pablo Páez también quería comenzar su camino como matador de toros con todos los honores. Por eso salió decidido a lancearlo con gusto a la verónica; sobresaliendo una por el pitón izquierdo, el mismo por el que remataba una media con aroma. Tras la ceremonia, y un emotivo brindis a quien siempre creyó en él, sin dudarlo marchaba al tercio para comenzar la faena. El de Murteira Grave se desplazaba con nobleza en estos primeros compases; permitiéndole dibujar alguna tanda que hace la afición pida la música. No dio lugar a ello, puesto que el animal se vino muy a menos. La disposición y la entrega del nuevo torero malagueño quedaban completamente ratificadas en las manoletinas finales, que no venían a aportar más que sus ganas de reivindicarse en el día más importante de su vida.

Capilla de La Malagueta. / Álex Zea

Regalito

El que cerraba plaza fue otro regalito. Una prensa que sabía lo que se dejaba atrás y que pedía el carnet. Pablo Páez lo tenía recién sacado, con la L aún puesta. Una papeleta muy difícil de salvar para alguien tan nuevo y poco toreado. Tras brindar al director de Asuntos Taurinos de la Diputación, Borja Ortiz, le plantó la muleta por el pitón izquierdo, sirviéndose de la ayuda, pero cada vez se ponía más difícil el que pasara. Esta vez sí que sonó la música, aunque la faena no estaba para pasodobles.

Para quien sí que se tornó en triunfal la tarde fue para José Fernando Molina. Cierto es que el primero de su lote estuvo algo más en la línea de lo que Murteira Grave había traído a Málaga el año anterior. Le permitió presentar sus cartas con el capote, y tras haber hecho cosas buenas en los primeros tercios, se desplazó largo en el inicio muletero que, de rodillas, le presentaba el diestro albaceteño. En su retorno tras haber sido finalista del Certamen de Escuelas en 2017, volvía dispuesto a darlo todo. Así es como tienen que venir los toreros a plazas como ésta. Sonaba Suspiros de España mientras desarrollaba una faena medida en tiempos, con derechazos largos rematados abajo, y a la que solo se le puede poner el pero de la colocación. El toro vino a menos, y el diestro prolongó en la corta distancia antes de dejar una estocada hasta los gavilanes que le servía para que la afición le pidiera con fuerza las dos orejas. El palco puso cordura y dejó el premio en un apéndice. Debió pensar que merecía más, porque se dio una segunda vuelta al ruedo por su cuenta.

El quinto fue otro manso de libro. Hacía hilo en los primeros tercios y no presagiaba nada bonito. Bien es cierto que la corrida se dejó más en la muleta. Fue una tónica casi generalizada de la que éste no fue una excepción. Lo brindaba Molina a un respetable que tan bien lo había acogido, y plantaba pelea. Pero el astado no estaba dispuesto a ponérselo sencillo, y tras un par de tandas que medio se tragó dijo que ni uno más. Mejor colocado en este caso, fue buscando siempre el pitón contrario para robarle medios muletazos, aunque esta vez la faena era imposible que cogiera el vuelo suficiente por mucho que lo intentara. La estocada fue de manual, y eso en la tauromaquia moderna es sinónimo de premio.

Agradecimiento al público. / Álex Zea

Toro manso

A pesar de sus dieciséis años de matador, Pepe Moral nunca había toreado en La Malagueta. Tampoco había concedido una alternativa hasta ahora. El toro de su presentación en esta plaza fue todo un regalito. Se fue a chiqueros a esperarlo, y ya de salida demostraba ser todo un manso pregonado. Cortaba a los banderilleros, esperaba… una prenda. Pero el diestro sevillano no estaba dispuesto a dejar pasar esta presencia en otras plazas que se había ganado con su triunfo en la pasada Feria de Abril de su tierra. Se fue a los medios a brindar el público y comenzaba a someter al animal, sacándole con firmeza los muletazos por ambos pitones. No era faena de tandas rotundas, más bien de uno en uno, pero eso sí, con mucha verdad. Esa determinación la mostraba al entrar a matar, dejando una estocada.

El cuarto fue otro toro muy desagradecido para la voluntad mostrada durante toda la tarde por Pepe Moral. Le hizo pasar un atragantón al quedársele parado cuando se volvía a plantar de rodillas para recibirlo en la puerta de chiqueros. Siendo agradecido por su inclusión en la Feria de Málaga, quiso brindar la faena al empresario José María Garzón antes de volver a plantarse de hinojos en el tercio para comenzar el trasteo. El de Murteira, siempre con la cara arriba y sin emplearse, le permitía en los primeros compases sacarle tandas largas en redondo. Por el pitón izquierdo no quería nada y al final terminó por pararse. Mientras toreaba descalzo, sufrió un pisotón del toro del que se dolió el matador, que esta vez no tuvo la contundencia anterior con los aceros. Tuvo que pasar por su pie a la enfermería, saliendo de la plaza junto a sus compañeros con un aparatoso vendaje.