Morante no reaparecerá el lunes en Málaga

La empresa de La Malagueta, Lances de Futuro, ha anunciado que Diego Urdiales sustituirá a Morante de la Puebla en su primera tarde de la Feria de Málaga. Tampoco Cayetano Rivera se despedirá de sus aficionados malagueños: Manuel Escribano pisará el albero en su lugar.

Urdiales sustituirá al sevillano, que estaba cuajando una temporada absolutamente histórica, la tarde del lunes, 18 de agosto, y compartirá terna con Fortes y Pablo Aguado, que lidiarán un encierro de Torrealta. Por su parte, Manuel Escribano abrirá cartel la tarde del martes, 19 de agosto, con Roca Rey y David de Miranda y la corrida de Victoriano del Río.

En vilo

La afición malagueña llevaba en vilo varios días; concretamente, durante el inicio del Certamen de Escuelas Taurinas en La Malagueta la noticia corrió por toda la plaza como la pólvora. Un toro había herido a Morante en Pontevedra, y eso podría poner en serios problemas su doble comparecencia en Málaga (además del lunes tenía previsto actuar entre nosotros dos días después, el 20 de agosto).

Tras ser entrado de urgencia en la enfermería del coso gallego, comenzaban a llegar noticias en principio contradictorias en cuanto a la extensión de la cornada, hasta que el parte médico confirmaba dos trayectorias de 10 y 6 centímetros en su muslo derecho, con afectación del tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor. Morante fue trasladado tras ser intervenido en la plaza al Hospital Quirón de Pontevedra, donde el diestro hispalense ni siquiera llegó a pasar la noche al pedir el alta voluntaria. Tras pernoctar en el hotel donde se había vestido horas antes, ayer fue a Sevilla; aunque algunas fuentes apuntan a que pudiera haber hecho escala en Portugal, tierra de su apoderado Pedro Jorge Marques.

A la cornada había que unir la fuerte voltereta que sufría el viernes pasado en Marbella, donde tras cortar un rabo tuvo que ingresar en la enfermería para tratarle de una herida incisa en el parietal derecho y una contusión en el glúteo mediano de la cadera derecha, por la que era infiltrado. Hoy ya se sabe que el lunes, y con toda probabilidad el miércoles, no reaparecerá en La Malagueta.