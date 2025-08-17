Domingo de rejones, domingo de Diego Ventura

Tarde de rejones en La Malagueta. Un festejo con un color especial, diferente. Primera gran entrada de la feria, muy cercana al lleno, y el coso lucía espectacularmente con todos sus adornos. Si es bonita de por sí, con las guirnaldas que cuelgan de sus andanadas, los mantones de manila que esta temporada ha incorporado la Diputación, y las banderas españolas y andaluzas del segundo piso se dan una elegancia especial.

Los rejoneadores, saludando al respetable, que casi llenó La Malagueta.

En este tipo de festejos, la belleza toma máxima expresión con la prestancia de los caballos, los rejones y banderillas engalanadas, y la estampa campera de los propios actuantes. El público, más de fiesta si cabe, se contagia de este acontecimiento y vive con pasión cada suerte que se ejecuta sobre el ruedo.

En ese albero, reluciente como oro en polvo, desarrollaban su lidia, cada uno con sus armas y estilo propio, los tres caballeros rejoneadores anunciados. Pero los domingos de rejones en Málaga, siempre son domingos de Diego Ventura.

Abría plaza el siempre elegante y sobrio Sergio Galán, que tras ocho años de ausencia regresaba a esta plaza para recibir al berrendo primero de Benítez Cubero a lomos de Noche. Sabedor de su poco empuje, le midió el castigo con un único rejón en todo lo alto, para comenzar a clavar banderillas sobre Ligero, bien ejecutadas. Seguía con Capricho, un caballo lusitano castaño al que le costó más llegar a los terrenos del toro; mientras que ponía las cortas con Óleo, siempre arriba. Hubo petición minoritaria tras un rejón de muerte caído que precisaba de un descabello.

Salvo el segundo, también de Benítez Cubero, el resto de los astados que saltaron al ruedo llevaron el hierro de Pallarés. Ni por capa ni por hechuras se diferenciaban unos de otros; volviéndose a mostrar la pulcritud del rejoneador madrileño en los primeros compases del tercio de banderillas con su particular Capote. Poco más pudo mostrar, porque el toro se partía la pezuña de la mano izquierda y no había otra que matar.

En la misma línea que el que había abierto plaza, el segundo de Cubero salió muy aplomado, solo al sentir el rejón de castigo siguió mínimamente a Querido, el caballo que montaba de salida Diego Ventura. El gran ídolo de los amantes del rejoneo comenzó a despertar pasiones con Quirico, templando al astado con la grupa. Demostrando su virtuisismo, lo lleva embebido a la altura del estribo. Y llegaba el momento de Bronce, una de las estrellas de su cuadra. Como si fuera una muleta, lo templaba despertando los olés del público. Se desprendía de las riendas para desatar la locura al clavar en todo lo alto y abandonar marcha atrás el ruedo. Aprovechó las querencias para poner tres cortas espectaculares al violín con Brillante. Perdió un triunfo gordo con los aceros, y aún así se le pidió con fuerza una oreja que el palco concedió.

Saltado el quinto, los aceros se habían llevado un triunfo gordo. Se confiaba en que Ventura no fallara otra vez, y la expectación era máxima desde el recibo con Guadalquivir. Le faltaba acometida al de Pallarés, pero el hispanoluso le dio su tiempo con Nómada. Haciendo el paso español le ganaba terrenos para clavar banderillas arriba. La cosa comenzaba a fluir, y Quitasueños vino a ratificarlo con sus quiebros en la misma cara del astado. Nuevamente optaba por las cortas al violín para ponerse el triunfo por bandera en la muerte suprema. Esta vez sí, rejón en todo lo alto y fervor en los tendidos para pasear las dos orejas y lograr, ya se ha perdido la cuenta, una nueva Puerta Grande de La Malagueta. Se le pidió incluso el rabo, pero esta vez no era el día. Tarde o temprano, llegará…

Ferrer Martín

Para Ferrer Martín, torear cada año en La Malagueta es la fecha más importante de su temporada. Este año lo hacía en puertas de confirmar en Las Ventas de Madrid el próximo 21 de agosto. Nuevamente aprovechó la oportunidad para reivindicarse dentro de su concepto espectacular del toreo a caballo, sin rehuir de realizar quiebros en la cara del astado con Mosca; llevando muy embebido al burel para cambiarle los terrenos en una faena vivida con pasión por los tendidos. Sin paisanaje, el veleño toreó muy bien; quebrando a toro parado en un palmo de terreno y clavando arriba con Cigala. Completaba la gran faena con el albino Pedroza, hundiendo el acero pero precisando de hasta diez descabellos que evaporaron el triunfo.

Como fuera, quería salir en volandas con su padrino Ventura. El sexto parecía tener más movilidad que sus hermanos cuando lo recibía con Gacela, lo cual era buena señal. Maduro y sereno, clavaba banderillas arriba; sabiendo rellenar la escena con una monta alegre al tiempo que sonaba La Concha Flamenca, del maestro Perfecto Artola. Tras dar una pirueta en la misma cara, mantuvo el nivel antes de poner el colofón con Gitanillo, también con una excepcional colocación de las cortas y una rosa. Aseguró con un rejón trasero, pero nuevamente se atascó con el descabello. Una auténtica pena.