Camela suspende su concierto en la Feria de Málaga

Camela ha suspendido el concierto que tenía previsto dar este martes, 19 de agosto, en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres, dentro del programa previsto para la Feria de Málaga 2025. La enfermedad de Dioni Martín, uno de los componentes de este dúo, ha obligado a suspender el concierto, previsto a partir de las 22.00 horas, en una gala en la que estaba prevista una exhibición de bailes malagueños y la actuación de Encarni Navarro como telonera.

La suspensión del concierto de Camela no significa que se anule la velada prevista, ya que el espectáculo ‘Pitingo y Punto con Juanlu Montoya’ será el encargado de sustituir el grupo, al tiempo que se mantienen las otras dos actuaciones previstas en esta gala.

Dioni Martín ha tenido una faringitis en los últimos días que le ha tenido apartado de los escenarios desde el 5 de agosto, cuando dio su último concierto en Menorca. A partir de entonces ha tenido que suspender seis conciertos en El Burgo de Osma (Soria), Quintanar de la Orden (Toledo), Elche, Llerena, Puente Genil y Palos de la Frontera, al que se suma un séptimo con el de Málaga. Se esperaba que estuviese recuperado para el concierto de la Feria de Málaga, pero todavía sigue arrastrando problemas de salud.

El Ayuntamiento de Málaga ha recordado que el programa de conciertos contempla una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos son de entrada libre, distintivo esencial del programa de actuaciones de la Feria de Málaga.