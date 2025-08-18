¿Es muy caro comer en el Centro de Málaga durante la Feria?

Es lunes de Feria de Málaga 2025 y las calles se llenan de trajes de flamencas, verdiales, vecinos y visitantes, que bajo los farolillos del Centro de Málaga no paran de bailar, cantar, beber y, sobre todo, degustar los platos de los días de celebración. Pero, ¿es muy caro comer en el Centro durante la Feria? Los precios en bares y restaurantes del Centro Histórico generan debate entre quienes disfrutan de la fiesta. En medio de las raciones, tapas y menús especiales, los testimonios de los asistentes reflejan percepciones diversas sobre el coste durante esta semana.

Precios diseñados para extranjeros

En el bar Kopparberg ubicado en la plaza de la Consitución se puede ver un cartel de precios elevados, con calamares a nada más y nada menos que 20 euros la ración, alitas a la barbacoa a 18 euros, fritura malagueña a 28 euros, hamburgesas a 18 euros y patatas bravas a 10 euros. María Platero, visitante habitual a la Feria de día del Centro procedente de Nerja, asegura que "los precios en el Centro de Málaga están diseñados para extranjeros y no se ajustan al sueldo español". En el bar Góngora, calcula que los platos rondan entre los 12 y los 16 euros. Aún así, subraya que el ambiente es muy bueno, que le encanta la Feria y que no falta ningún año.

En el mismo local, Sonia Carrero, malagueña, coincide en que los precios han subido respecto al año pasado, aunque "no de manera exagerada". En su mesa hay tapas de berenjenas con miel, anchoas con manteca y dos vermut, y estima que la cuenta puede alcanzar los 18 euros aproximadamente.

Comer en la Feria del Centro. ¿Es muy caro? / Gregorio Marrero / LMA

Laura Montoro, residente en Málaga desde hace dos años pero natural de Valencia, explica que su consumo en el bar Happy ascendió a unos 30 euros por persona pero con una mesa repleta de comida y varias bebidas.

Lorenzo Rodríguez, llegado desde Puertollano (Ciudad Real), lleva tres años consecutivos acudiendo a la Feria. "Aunque seguiré viniendo admito que está todo caro, te puedes gastar 100 euros tranquilamente solo en varias raciones y unas cervezas", reconoce desde la terraza del bar Gallo Roco, sentado en una mesa con raciones de boquerones, flamenquines y ensaladilla rusa.

Comparación con el Real

Otros comensales comparan los precios entre el Centro y el Real. Justo Espinosa, disfrutando de su almuerzo en la terraza del bar Pepe y Pepa, considera que en las casetas "te meten una clavada que te cagas" mientras que en el Centro "los precios están más aceptables dentro de lo que cabe". En el local donde están almorzando, raciones de boquerones o rosada cuestan 9,90 euros. Su acompañante, Carmen Hidalgo, añade que en los locales más concurridos "sí se nota más la clavada".

Los bares y restaurantes no han subido mucho los precios respecto al año pasado, según los feriantes. / Gregorio Marrero / LMA

Adaptación de carta para la Feria

En el restaurante Kraken, Román Postigo reconoce que los precios se han encarecido respecto a hace dos años, con una media de 15 euros por persona solo con un tapeo, aunque señala que "siguen siendo más baratos que en Madrid". La responsable del local, Marina Andújar, explica que durante la Feria trabajan con una carta reducida para agilizar el servicio: "Los precios son los mismos, pero con menos variedad". Los precios en este local son variados, una tapa de tartar de atún rojo y aguacate malagueño a 12 euros, ensaladilla y kraken a la gallega 8 euros, bravas a 6,70 euros, platos a 9 euros y postres a 4,50 euros.

Calidad precio

Otros asistentes relativizan el coste. Desde la Caseta Asociación Centro Histórico, Lucía Pérez admite que los precios son altos —unos 70 euros gastados en platos como croquetas, tortilla o pipirrana a 12 euros la ración—, pero cree que la calidad lo compensa. En la misma línea, Salvador Ríos opina que los precios son "normales", mientras que María Celeste Benítez destaca que la Feria ofrece "opciones para todos los bolsillos y todas las edades".

Por su parte, Gisela Aranda, de Madrid, gastó en la Taberna de Álvaro unos 70 euros en un plato de paella, mejillones, rabo de toro y gambitas. En este establecimiento hay tapas desde 2, 2.20 y 2.50 euros. Se lleva un buen recuerdo, aunque con una queja común a muchos visitantes: "el calor es lo malo".