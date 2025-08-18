Feria del Dragón: la alternativa más mágica para los niños

La Feria de Málaga siempre ha sido un ambiente pensado para que familias y amigos disfruten de un día entrañable y bonito en compañía. Sin embargo, los adultos suelen contar con ofertas y experiencias a las que los niños no pueden acceder, principalmente, por su edad.

Por esta razón, un año más, la semana grande cuenta con un espacio pensado exclusivamente para los más pequeños de la casa: la Feria Mágica, ambientada este 2025 en la cultura china, y ya cuenta con farolillos rojos adornando las partes superiores de las carpas, con música característica de la cultura oriental sonando en cada rincón y, por supuesto, con míticos dragones paseando por el recinto.

La Feria del Dragón

La Feria Mágica, que regresa cargada de actividades para que los niños disfruten durante el día, está activa desde las 12 de la mañana hasta las 15.30 horas. La ambientación de China, además, va totalmente en serio, ya que, además de poder ver a los icónicos dragones 'volando' o decorando las carpas y juegos, los organizadores y coordinadores de los talleres y espectáculos vienen también preparados para la ocasión, con sombreros, peinados, trajes y túnicas tradicionales llenos de color y variedad.

Peinados y accesorios característicos de la cultura china inundan la plaza de la Merced. / Gregorio Marrero

Juegos, talleres, teatros, títeres... La oferta cultural de la Feria del Dragón está repleta de magia, tradición y variedad, ya que presenta una programación de espectáculos de lo más pintoresca y llena de sorpresas. Entre sus shows, está el teatro infantil de la compañía Acuario Teatro, con la obra 'La leyenda de Lian Mei', el espectáculo de magia de la mano de La fábrica de la magia con el show «Los magos Xing Lu-Xing Ahua-Xing Chá», y la comedia «Mastelchel», de la compañía Vibralto.

Estos espectáculos van rotando a lo largo de la jornada, y suelen tener más de un pase a lo largo del día, como es el caso del teatro musical de la Compañía Artrasto, que representa un cuento tradicional chino titulado 'El dragón y el gallo' todos los días de feria a las 13.00 horas y a las 14.30 horas.

Cada media hora, el recinto acoge dos espectáculos distintos de forma simultánea, pero en carpas distintas y bien separadas para que, como explica el coordinador de la Feria Mágica, Alberto Díaz de la Quintana, los sonidos de una obra no entorpezcan el disfrute de la otra.

Risas con mucha magia

Si con los espectáculos no es suficiente y los niños todavía quieren más diversión, la Feria del Dragón también propone muchas opciones alternativas además de espectáculos y obras de teatro. Los zancudos, por ejemplo, estarán animando toda la jornada con sus paseos y su música. Por otro lado, también está el taller 'Dragones y palabras', un espacio de pintura para los más pequeños.

Los zancudos también están preparados para la ocasión en la Feria del Dragón / Gregorio Marrero

Pero lo que más suele llamar la atención de los niños que quieren disfrutar de una feria diferente son los juegos, y, sin duda, el que más miradas recibía y el que tenía una cola más larga para esperar era el carrusel ecológico que, por supuesto, también estaba ambientado con dragones y dibujos de la cultura china. Dos de las niñas que se montaron en la atracción son Martina y Laura, hermanas que disfrutaron tanto del viaje que le dieron las dos "un 10", sobre todo porque iba muy rápido.

El carrusel de la Feria Mágica recibe la etiqueta de ecológico por una sencilla razón: todo su mecanismo funciona gracias a que un organizador de la atracción pedalea en una bicicleta estática que se encuentra conectada al resto del sistema. "No cansa mucho", comenta una de las encargadas del carrusel entre risas. Sin embargo, las risas más enérgicas venían de los niños, que disfrutaban al máximo de sus aventuras en el tiovivo mientras saludaban a sus padres.

La Feria del Dragón cuenta con espectáculos durante toda la jornada. / Gregorio Marrero

Ana, por su parte, probó otros juegos de la Feria Mágica. En su caso, comprobó el juego de discos y el de lanzar sacos. Aunque le gustaron los dos juegos y, por supuesto, les dio un 10 a los dos, el que más disfrutó fue el de los sacos, porque acertaba en la cesta al lanzarlos.