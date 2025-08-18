Una 'influencer' desvela el origen de los trajes de gitana que inundan la Feria de Málaga: "Iban fresquitas y cómodas para aguantar el calor"

Traje de flamenca o traje de gitana. Muchas son las dudas que surgen entre la ciudadanía sobre la forma correcta de llamar a una de las prendas más representativas de la cultura andaluza y de sus ferias, como es el caso de la Feria de Málaga, que vivirá este viernes su pistoletazo de salida con el habitual pregón y el espectáculo de pirotecnia, y se extenderá hasta el próximo sábado 23 de agosto en una semana que llenará la capital de música, cultura, gastronomía y arte.

Para despejar esta duda, la creadora de contenido jerezana Sandra Morales ha explicado que "no da igual" denominar a este vestido de una forma u otra, sino que llamarlo traje de flamenca "es una forma de borrar de dónde viene", por lo que debe llamar traje de gitana. Y para mostrar los motivos por los que esto debería ser así, la 'influencer' ha explicado el verdadero origen de esta tradicional vestimenta.

Lo primero que se debe conocer es que, aunque la Feria de Málaga comenzó en el siglo XV para conmemorar la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos, la mayoría de ferias de Andalucía, como la Feria de Abril de Sevilla, arrancaron como ferias de ganado destinadas a incentivar y propiciar la compra y venta de animales.

El origen de este tradicional vestido que inunda la Feria de Málaga

"Las mujeres gitanas iban mano a mano con sus maridos a vender a las ferias de ganado y, como buenas 'fashion victims', ellas iban a currar divinas, con unas batas llena de volantes, fresquitas y cómodas para aguantar el calor", ha explicado la jerezana.

Además, tal y como ha relatado, durante estas jornadas de trabajo, las principales clientas eran mujeres de alto poder adquisitivo que, al ver el estilo y la vestimenta de las trabajadoras, se dedicaron a "copiar y pegar".

"A la alta sociedad le moló la bata y la empezó a tunear, metiéndole más volantes, más colores, más estampados...", ha afirmado la creadora de contenido andaluza. Pero no solo fueron estos aspectos los que modificaron para adecuarlos a la moda del momento sino que, tal y como ha recalcado Morales, también "le cambiaron el nombre".

El traje de gitana, más que una moda

Y el nombre por el que se empezó a conocer, traje de flamenca, se debe a otro gran evento de la época, la del flamenco, que se encontraba en su "etapa dorada" hasta llegar a profesionalizarse. "Les vino como anillo al dedo utilizar el traje que llevaban las gitanas para convertirlo en un icono y ya, de paso, le cambiaron el nombre a traje de flamenca", ha añadido.

"¿Es apropiación, invisibilización, moda? Pues un poquito de todo, la verdad", se ha preguntado la joven, que ha asegurado que, ante esta situación, es el momento de "actualizarse y llamar a las cosas por su nombre". "Porque lo que muchos ven como solo un traje, también es historia, memoria y respeto", ha recalcado.