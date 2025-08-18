Polémica en la Feria de Málaga: un puesto vende bufandas de Franco

Junto a bufandas del Málaga CF, ídolos del fútbol como Endrick o Nico Williams, un puesto de la Feria en el Centro Histórico ha puesto a la venta una bufanda de la bandera española con la efigie de Francisco Franco. Lo denuncian varios tuiteros, como @tresdpicas: "Hoy he sacado esta foto en la Feria de Málaga. De Abascal he visto en varios sitios, pero es que aquí tenían también del pequeño genocida [por el dictador Franco]", asegura.

Las fotos del puesto (que también despacha bufandas de Vox) pronto desataron algunos comentarios muy negativos de otros usuarios de X/Twitter. Sin embargo, la polémica tiene poco recorrido más allá de la controversia en redes sociales: el Código Penal español no castiga la utilización de los símbolos asociados al régimen franquista. A diferencia de otros países, como Alemania, donde es ilegal mostrar símbolos nazis a no ser que se haga en un contexto de creación artística o de críticas al Holocausto; portar una bufanda con 'sólo' con el "H.H."("Heil Hitler") puede suponer una pena de hasta tres años de cárcel.

Ordenanza

En la ordenanza general del Ayuntamiento de Málaga para la Feria no hay referencia alguna al uso de símbolos franquistas por parte de las casetas y puestos de venta ambulante. Sin embargo, días antes del comienzo de la semana grande, el Consistorio avisó a los responsables de la Caseta Los Claveles-Rincón Cubano, en el Cortijo de Torres, de que no podrían abrir durante la Feria si no eliminaban el graffiti que ilustraba su muro y que decía "No a la Guerra - No a la OTAN". Su argumento: el artículo 22 de la citada ordenanza "prohíbe toda clase de publicidad, propaganda o avisos en la fachada de las casetas, excepto para anunciar la programación, informaciones o actividades". Finalmente, la caseta cedió para poder abrir: eliminó el mural, dejando sólo el "No", pero sus camareros, al parecer, sí llevarán camisetas y abanicos con mensajes referentes a la polémica.