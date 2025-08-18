¿Qué hacer hoy lunes 18 de agosto en la Feria de Málaga 2025?

La Feria de Málaga 2025 termina su primer fin de semana, que se ha vivido con la intensidad normal de la bienvenida: muchas horas de fiesta, música, baile y cacharritos. El Centro Histórico y el Real de la Feria se han llenado estos días de malagueños y visitantes. A partir de este lunes, 18 de agosto, la Feria de Málaga toma su velocidad de crucero y ya se despliega una intensa programación de actividades en los recintos feriales.

Feria del Centro

Plaza de la Constitución

ENCARNI NAVARRO. De 13:00 a 16:00 h.

CANTANDO BAJITO. De 16:00 a 18:00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de Verdiales

PANDA EL CAPITÁN. Estilo Almogía. De 13:00 a 16:00 h.

PANDA PRIMERA DE BENAGALBÓN. Estilo Montes. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario de folclore popular malagueño

De 12:00 a 14:00 h. Coro Aires de Moscatel. Academia de Baile Montse Bravo.

De 16:00 a 18:00 h. Academia de baile María Pérez. Academia de baile Inma y Marta. Coro AA.VV. Cortijillo Bazán.

Peña Juan Breva

A partir de las 14:00 horas en la calle Ramón Franquelo, 4

Al cante: Chato de Málaga

A la guitarra: Antonio Centenera

Grupo flamenco 'Alegrías', de Rocío Portillo

La Feria Mágica

De 12:00 a 15:30 horas en la plaza de la Merced, la Feria Mágica 'La Feria del Dragón', con juegos, talleres, teatros, títeres, pasacalles, magia...

Intervienen las compañías Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros La Malagueta

19:00 h. Corrida de Toros

Toros de Torrealta

Diestros: Diego Urdiales en sustitución de Morante de la Puebla, Saúl Jiménez Fortes y Pablo Aguado

Cientos de caballistas y mujeres ataviadas de flamenco pasean por el Cortijo de Torres, en el primer día de los paseos de caballos en la Feria de Málaga / Álex Zea

Real de la Feria

De 12:00 a 20:00 h. es el Paseo de Enganches y Caballos por el itinerario oficial del recinto de Cortijo de Torres

Caseta Municipal del Flamenco y la Copla

A partir de las 14:00 h

Al cante: Amparo Heredia

A la guitarra: José Satorre

Grupo Flamenco 'Cantiñas', de Gema Garcés

A las 23:00 horas

Al cante: Bonela

A la guitarra: Pepe Fernández

Copla: Antonio Merchán

Copla: Amara Tempa

Centro de Exhibición Ecuestre

Desde las 16:00 a las 22:00 h. en la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39. Espectáculo 'Susurros de la Sierra de Málaga'

Caseta Municipal Infantil

21:30 h. COMPAÑÍA ACUARIO TEATRO. Espectáculo: “Erase una vez… Yo”

Elección de la Reina y Míster de la Feria

A las 22:00 h. en la avenida de las Malagueñas, junto a la Portada del Recinto Ferial. Acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.

Artistas Invitados:

Manolo Sarria

Coro de Malagueñas Isabel López Mayorga

Casetas de los Verdiales

A las 22.00 horas, fiesta malagueña de verdiales

PANDA JOTRÓN Y LOMILLAS. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.

PANDA ARROYO CONCA. Estilo Comares. De 00:00 a 03:00 h.

Explanada de la Juventud

A las 22:00 h. Dj Manuel Pallarés.