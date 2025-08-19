Otra caseta del Real sancionada por impedir acceso libre y gratuito

Una nueva caseta ha sido cerrada durante 24 horas en el Real del Cortijo de Torres de la Feria de Málaga por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito. En concreto, ha sido cerrada la caseta La Exquisita por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar", según han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales.

Se suma a otras dos que ya cumpllieron el mismo castigo este lunes "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo", en el caso de La Bulla, y por por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad", en el caso de Jaleo, "no por impedir acceso a menores como se indicó erróneamente", ha matizado el Consistorio malagueño.