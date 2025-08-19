Ordenanza
Otra caseta del Real sancionada por impedir acceso libre y gratuito
La Exquisita no podrá abrir durante 24 horas por reincidencia y se une a las dos primeras que cumplieron con el mismo castigo este lunes
Una nueva caseta ha sido cerrada durante 24 horas en el Real del Cortijo de Torres de la Feria de Málaga por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito. En concreto, ha sido cerrada la caseta La Exquisita por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar", según han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales.
Se suma a otras dos que ya cumpllieron el mismo castigo este lunes "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo", en el caso de La Bulla, y por por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad", en el caso de Jaleo, "no por impedir acceso a menores como se indicó erróneamente", ha matizado el Consistorio malagueño.
