Así ven la Feria de Málaga quienes nos visitan

Apenas cae el sol sobre la Calle Larios y ya es imposible distinguir quién es de aquí y quién viene de fuera, aunque hay algo que siempre les delata: el brillo de sus ojos al ver un traje de flamenca. La Feria del centro se ha convertido en un verdadero cruce de acentos y a promesas que suenan a «el año que viene vuelvo». Aquí todo el mundo tiene un hueco para admirar y participar en la semana grande de la capital.

Carla Costa, llegada desde Lisboa junto a un grupo de amigos, reconoce que la razón de su viaje fue la fiesta en sí. «Pienso comprar todo, desde abanicos hasta flores para el pelo, me encanta como queda», confiesa mientras señala el «merchandising» (como ella lo describe) de colores del puesto más cercano. Su compañera Sara Monteiro asiente con entusiasmo. Habla de la hospitalidad de Málaga y de cómo los turistas encuentran siempre una sonrisa abierta en la ciudad. Entre sevillanas improvisadas en la Plaza de la Constitución y brindis que se repiten, descubre una calidez que no depende únicamente de los grados que marque el termómetro.

Matteo Gallo: «Me encanta que sea una fiesta tan tradicional». / Álex Zea

"Todo el mundo es guapo en la Feria"

Desde más al norte, Gabriele Frius ha volado de Estocolmo atraído por una curiosidad que pronto se convirtió en asombro: «Todo el mundo es guapo en la Feria, ¿es porque son españolas o por el ambiente?». Lo dice mientras sonríe y se deja convencer de que la tradición malagueña también le puede sentar bien a él, aunque sea por unos días.

La experiencia se repite para Matteo Gallo, florentino reincidente que nos dice ser ya un habitual: «Es la segunda vez que vengo y conozco todos los detalles. Me encanta que sea una fiesta tan tradicional», comenta. Sus palabras resumen esa mezcla de devoción por lo popular y fascinación que la ciudad contagia a los que vienen de fuera.

Sin embargo, no todos llegaron con la feria en la agenda. Patricia Torres, desde Buenos Aires, lo descubrió por azar: «Ha sido pura coincidencia del destino, qué suerte hemos tenido», explica. Quizá por eso sonríe al hablar, como quién se topa con un secreto a voces, más bien al ritmo de verdiales y sevillanas.

En la Feria del Centro el idioma no importa: basta con dejarse llevar. / Álex Zea

Organización

En paralelo, otros nombres se suman al coro. Martha Leccna, californiana de nacimiento, confiesa que le sorprende la organización: «Hay toldos para el sol, papeleras cada dos metros y los grupos de música están distribuidos por todo el centro». El portugués Miguel Caldés se fija, en cambio, en el grupo de verdialeros: «Me parecen muy bonitos los trajes que llevan y las cintas de colores, cuando piense en Málaga me acordaré de esto».

En la Feria del Centro el idioma no importa: basta con dejarse llevar. El extranjero que llega acaba tarareando una sevillana aunque no entienda la letra, emborrachándose a vino dulce o adornando su pelo con una flor mientras envidia el traje de flamenca al completo. Así, la ciudad consigue lo que parecía imposible, que Lisboa, Estocolmo, Florencia, Buenos Aires o California brinden al mismo compás. La palabra feria tiene muchas traducciones: fair en inglés, fete en francés, fiera en italiano o feira en portugués, pero aquí, da igual el idioma porque, en agosto, Málaga se entiende sola.