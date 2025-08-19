Programa de la Feria de Málaga 2025: ¿Qué hacer hoy martes 19 de agosto?

La Feria de Málaga 2025 se acerca a su ecuador con el martes 19 de agosto, que es festivo local en Málaga capital, por lo que se espera que el mediodía y la tarde sean especialmente intensos, después de una noche llena en el Real. El programa de la Feria de Málaga para este 19 de agosto se presenta con algunos cambios respecto a lo previsto inicialmente, por la suspensión del concierto de Camela.

Feria del Centro

Plaza de la Constitución

ENCARNI NAVARRO. De 13:00 a 16:00 h.

HERMANAS ALARCÓN. De 16:00 a 18:00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de Verdiales

PANDA MOCLINEJO. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.

PANDA SAN LORENZO MÁRTIR. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario de folclore popular malagueño

De 12:00 a 14:00 h. Grupo de baile Flamenquitos. Coro Son de Málaga.

De 16:00 a 18:00 h. Coros de Ana Paz, Cortijo Alto, Raíces de Campanillas, Aires Paleños.

Peña Juan Breva

A partir de las 14:00 horas en la calle Ramón Franquelo, 4

Grupo flamenco 'Alboreá'. José Lucena

La Feria Mágica

De 12:00 a 15:30 horas en la plaza de la Merced, la Feria Mágica 'La Feria del Dragón', con juegos, talleres, teatros, títeres, pasacalles, magia...

Intervienen las compañías Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros La Malagueta

19:00 h. Corrida de Toros

Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés

Diestros: Manuel Escribano en sustitución de Cayetano Rivera, Roca Rey y David Miranda.

Imágenes de ambiente de la Feria de Málaga en el Centro el lunes 18 de agosto de 2025 / Álex Zea

Real de la Feria

De 12:00 a 20:00 h. es el Paseo de Enganches y Caballos por el itinerario oficial del recinto de Cortijo de Torres

Caseta Municipal del Flamenco y la Copla

A partir de las 14:00 h

Al cante: Vanesa Fernández

A la guitarra: Carlos Haro

Grupo flamenco 'Peteneras'. Antonio Soto

A las 23:00 horas

Al cante: Chato de Vélez

A la guitarra: Curro de María

Al cante: Ana Fargas

A la guitarra: Javier Gimeno

Copla: Rocío Alba

Centro de Exhibición Ecuestre

16.00 horas. La Asociación Andaluza de Monta a la Amazona realiza una exhibición en el Centro de Exhibición Ecuestre.

16.00 horas. XXII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial 'Juan Alda'. En la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39.

22.00 horas. Espectáculo 'Tierra y Mar. El paso del caballo'. En la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39.

Caseta Municipal Infantil

21:30 h. COMPAÑÍA ESPIRAL MÁGICA. Espectáculo: “Orejas de Mariposa”

Auditorio Municipal

21.30 horas. Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22.00 horas. Gran gala:

Encarni Navarro

‘Pitingo y Punto con Juanlu Montoya’

Casetas de los Verdiales

A las 22.00 horas, fiesta malagueña de verdiales

PANDA 1ª DEL PUERTO DE LA TORRE. Estilo Montes. De 22.00 a 01.00 h.

PANDA RAÍCES DE MÁLAGA. Estilo Montes. De 00.00 a 03.00 h

Explanada de la Juventud

22.00 h. Alba Dreid

Dj Manuel Pallarés.