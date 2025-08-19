Programa
Programa de la Feria de Málaga 2025: ¿Qué hacer hoy martes 19 de agosto?
Programa de actuaciones y actividades previstos durante la Feria de Málaga este martes 19 de agosto
La Feria de Málaga 2025 se acerca a su ecuador con el martes 19 de agosto, que es festivo local en Málaga capital, por lo que se espera que el mediodía y la tarde sean especialmente intensos, después de una noche llena en el Real. El programa de la Feria de Málaga para este 19 de agosto se presenta con algunos cambios respecto a lo previsto inicialmente, por la suspensión del concierto de Camela.
Feria del Centro
Plaza de la Constitución
- ENCARNI NAVARRO. De 13:00 a 16:00 h.
- HERMANAS ALARCÓN. De 16:00 a 18:00 h.
Calle Marqués de Larios
Fiesta de Verdiales
- PANDA MOCLINEJO. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
- PANDA SAN LORENZO MÁRTIR. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
Escenario de folclore popular malagueño
- De 12:00 a 14:00 h. Grupo de baile Flamenquitos. Coro Son de Málaga.
- De 16:00 a 18:00 h. Coros de Ana Paz, Cortijo Alto, Raíces de Campanillas, Aires Paleños.
Peña Juan Breva
A partir de las 14:00 horas en la calle Ramón Franquelo, 4
Grupo flamenco 'Alboreá'. José Lucena
La Feria Mágica
De 12:00 a 15:30 horas en la plaza de la Merced, la Feria Mágica 'La Feria del Dragón', con juegos, talleres, teatros, títeres, pasacalles, magia...
Intervienen las compañías Carrusel Ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.
Plaza de Toros La Malagueta
19:00 h. Corrida de Toros
- Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés
- Diestros: Manuel Escribano en sustitución de Cayetano Rivera, Roca Rey y David Miranda.
Real de la Feria
De 12:00 a 20:00 h. es el Paseo de Enganches y Caballos por el itinerario oficial del recinto de Cortijo de Torres
Caseta Municipal del Flamenco y la Copla
A partir de las 14:00 h
- Al cante: Vanesa Fernández
- A la guitarra: Carlos Haro
Grupo flamenco 'Peteneras'. Antonio Soto
A las 23:00 horas
- Al cante: Chato de Vélez
- A la guitarra: Curro de María
- Al cante: Ana Fargas
- A la guitarra: Javier Gimeno
- Copla: Rocío Alba
Centro de Exhibición Ecuestre
16.00 horas. La Asociación Andaluza de Monta a la Amazona realiza una exhibición en el Centro de Exhibición Ecuestre.
16.00 horas. XXII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial 'Juan Alda'. En la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39.
22.00 horas. Espectáculo 'Tierra y Mar. El paso del caballo'. En la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39.
Caseta Municipal Infantil
21:30 h. COMPAÑÍA ESPIRAL MÁGICA. Espectáculo: “Orejas de Mariposa”
Auditorio Municipal
21.30 horas. Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
22.00 horas. Gran gala:
- Encarni Navarro
- ‘Pitingo y Punto con Juanlu Montoya’
Casetas de los Verdiales
A las 22.00 horas, fiesta malagueña de verdiales
- PANDA 1ª DEL PUERTO DE LA TORRE. Estilo Montes. De 22.00 a 01.00 h.
- PANDA RAÍCES DE MÁLAGA. Estilo Montes. De 00.00 a 03.00 h
Explanada de la Juventud
22.00 h. Alba Dreid
Dj Manuel Pallarés.
