Morante de la Puebla tampoco podrá cumplir con su segundo paseíllo en la Feria de Málaga

Morante de la Puebla no podrá reaparecer mañana miércoles en Málaga, causando baja también en su segundo compromiso en esta Feria de Málaga 2025

Las secuelas que sufre Morante de la Puebla de la cornada de Pontevedra, unido a las molestias que arrastra desde la voltereta de Marbella, hace que “la lesión sigue limitando sus movimientos. De momento no podemos poner una fecha de reaparición», según ha indicado a varios medios su apoderado Pedro J. Marqués; quien asegura que «esta semana no torea».

Morante se probó este lunes en el campo «con muchas molestias», impidiendo así su presencia este miércoles en el patio de caballos de La Malagueta para hacer el paseíllo junto a Alejandro Talavante y Juan Ortega, con el cartel de ‘no hay billetes’ colgado desde hace días.

Será la tercera sustitución que tendrá que afrontar la empresa Lances de Futuro, junto a la de este lunes del propio Morante por parte de Diego Urdiales, y la baja de hoy de Cayetano, que será ocupada por Manuel Escribano.

