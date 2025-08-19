Tres maquillajes perfectos y sencillos para ir a la Feria de Málaga: el paso a paso definitivo

Málaga está de feria. Se puede ver en sus calles, bares, restaurantes y en cada rincón de la capital. Da igual si se pasea por el Centro o el Real, Málaga al completo se encuentra inmersa en su fiesta grande del verano acompañada de miles de ciudadanos venidos de todos los rincones de la geografía internacional. Y como ocurre con cualquier evento de estas magnitudes, son muchas las dudas que surgen en torno a todos los detalles de la festividad y, entre todos ellos, destacan los relacionados con la moda y la belleza. De ese modo, las redes se han llenado de decenas de tutoriales sobre todos los aspectos de este evento que se extenderá hasta el próximo sábado, como el mejor maquillaje de feria.

Así, son innumerables las opciones con las que cuenta la ciudadanía para llevar los mejores maquillajes, con diversidad de técnicas, tonos o productos. Entre estas posibilidades se encuentra el de la creadora de contenido Nina Jimeno, que ha optado por el "clásico maquillaje de flamenca, que siempre se ha llevado y siempre se llevará", con labios rojos y labios marcados.

Tal y como ha explicado, será necesario empezar maquillando las cejas para que queden "marcadas, pero no exageradas". Para ello, habrá que difuminar el inicio de la misma y marca "la cola" de la ceja.

Tras esto, se deberá colocar corrector claro debajo de la ceja para marcarla y aplicar ese mismo corrector en todo el párpado móvil para que sirva de base para las sombras. Con una sombra oscura se marcará la 'V' externa del ojo, tras lo que se añadirá una sombra marrón clara en su parte superior para difuminar los bordes. Una vez que se complete este paso, es el momento de añadir un tono marrón claro en la parte superior e inicial del ojo, y se completará el maquillaje con una sombra clara en el centro del párpado.

"Hacemos un 'eyeliner' potente pero elegante, largo pero finito", ha indicado la 'influencer', que ha añadido unas pestañas postizas para darle mayor impacto a la mirada. Posteriormente, se usará un lápiz negro resistente al agua para marcar el lagrimal y la línea de pestañas inferior. En cuanto al rostro, será necesario utilizar un 'primer' para preparar la piel y una base de maquillaje de larga duración, así como contorno, bronceador, colorete y corrector claro, todo ello en crema.

Una vez que se tiene esta base, será el momento de sellar la piel. Para ello, se utilizará polvo traslúcido en las zonas con base, así como contorno, bronceador y colorete en polvo sobre los productos en crema. Tras esto, solo quedará aplicar un labial rojo y spray fijador para que el conjunto dure toda la jornada.

Segunda opción de maquillaje para la Feria de Málaga

Con la misma base de maquillaje, rubor y contorno de larga duración pero con acabado brillante para dar una sensación jugosa a la piel, parte el maquillaje aconsejado por la maquilladora Inma Azaña, que da especial énfasis a los ojos, partiendo de un delineado "largo" en color negro, que se difuminará desde la parte central hacia afuera. Tras esto, será necesario sellar el 'eyeliner' con sombra negra en polvo para crear una mirada "potente".

En este momento, cogeremos una sombra marrón oscura para colocarla sobra la parte negra, a lo que le seguirá en su parte superior un marrón más claro que ocupa toda la parte superior del párpado. Después, se utilizará un lápiz marrón para delinear la línea de pestañas inferiores y difuminarla con sombra en polvo marrón.

Para completar este maquillaje de ojos, será necesario colocar sombra rosa en el hueco inferior de la ceja y el lagrimal, así como pintar la línea de agua con un tono claro y poner brillo en la parte central del párpado. Para quien lo desee, se puede añadir una pestaña postiza. Llegados a este punto, solo quedaría delinear los labios con un lápiz marrón y añadir un bálsamo rosa para finalizar el maquillaje.

Tercer maquillaje perfecto para la Feria de Málaga

A estos se suma una tercera opción, la aconsejada por la maquilladora y creadora de contenido Silvia Ruiz, que ha mostrado el paso a paso que se debe seguir para llevar el maquillaje "perfecto". Tal y como ha explicado la profesional, se trata de un 'spanish make up', una tendencia de maquillaje que celebra la belleza y el estilo español, que comienza con una prebase o 'primer' luminoso para conseguir que la piel "brille".

Tras esto, es el momento de la base de maquillaje, que deberá ser de larga duración, a lo que se sumará un bronceador en crema para resaltar el moreno natural de la piel. Después, es el momento del colorete en crema, que deberá ser en tono melocotón y que se extenderá desde el centro de la 'manzanita' de las mejillas hacia arriba.

Para destacar las luces del rostro, se pondrá un corrector de alta cobertura y larga duración no solo en las ojeras, sino también en el entrecejo, las aletas de la nariz y la comisura de los labios. Una vez que se han seguido todos estos pasos, es el momento de dar una primera capa de 'spray' fijador. Tras esto, es necesario continuar por los ojos, los "grandes protagonistas" del maquillaje, aportando una sombra líquida color tierra por todo el párpado y difuminarla. A esto se sumarán otros tonos de marrones cobrizos con sombra en polvo en la zona exterior del párpado para crear profundidad en las esquinas, así como en las pestañas inferiores.

"Tendremos que pintar con lápiz negro la línea de agua y lo vamos difuminando entre las pestañitas", recalca la joven, que aconseja también poner una sombra brillante en la parte central del ojo y cerca del lagrimal. Para embellecer aún más la mirada, hay dos opciones: optar por unas pestañas postizas o utilizar una máscara de pestañas "potente".

Tras colocar todos los productos en crema, es el momento de añadir los productos en polvo, como el bronceador, el colorete y el polvo translúcido, a lo que se le añadirá otra capa de 'spray' fijador para finalizar. "Y para los labios, hay dos opciones: puedes apostar por un labio completamente 'nude' y dejar tus ojos como protagonistas o, si te gusta ir a por todas, puedes ponerte un labio rojo y listo", ha aconsejado la profesional.