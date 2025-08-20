Entraron hablando de Roca Rey y se fueron haciéndolo de David de Miranda

El martes de Feria era el día de Roca Rey. Él solito había tirado del cartel para colgar el «no hay billetes» por segunda tarde consecutiva en La Malagueta. El reclamo de la figura peruana quedaba más que demostrada en la taquilla, y todos entraban a la plaza hablando de Roca. Salieron hablando de David de Miranda.

El torero de Huelva sorprendió a propios y extraños. Incluso a quien más lo haya visto, su actuación en Málaga impactó por una dimensión al alcance sólo de unos pocos. Su hieratismo al servicio de la pureza del toreo tomaba vuelo con su faena al tercero de la tarde. Se recordará por mucho tiempo, y bien le habría merecido regresar mañana en la sustitución de Morante que ya estaba preacordada para Daniel Luque.

Ya estuvo más que solvente con el capote David de Miranda en ese primero de su lote, al que recibía por delantales, aunque por el pitón izquierdo le apretaba y obligaba a sacarle más las manos. Conforme avanzaban los tercios, el animal hacía cosas más feas, recortando a los banderilleros y anunciando sus querencias. Brindaba al respetable justo antes de plantar las zapatillas en el tercio y pasárselo por alto por ambos pitones sin enmendarse. Con la cara alta y haciendo hilo, del de Victoriano no lo iba a poner sencillo. Pero la firmeza del onubense estaba a prueba de bombas. Si desde el tendido se sentía el miedo cada vez que le ponía los pitones a la altura del pecho, no nos podemos imaginar lo que sentiría el torero, por muy valeroso que sea. En un palmo de terreno, se pegó un arrimón sublime que levantaba al público de sus asientos con el toreo fundamental como bandera. Cada manoletina final era un ay, jugándosela con la verdad que solo tiene el toreo. Paseaba dos orejas de ley. De oro de ley.

David de Miranda. / álex zea

Elegante inicio

Si hay un torero capaz de estar a la altura que estuvo De Miranda (lo hemos visto más de una vez) es Fortes. A él, tras un elegante inicio nuevamente por delantales, le dedicó la muerte del sexto, con la que estaba dispuesto a arrebatarle todos los trofeos que se ha llevado en las últimas campañas de este coso. El impávido inicio por estatuarios en el mismo centro del platillo así lo dejaba a las claras. Bien colocado, asentado a más no poder, se empeñaba una y otra vez en bajarle la mano a un torazo que nunca lo puso sencillo. Cada vez a menos, se metió entre los pitones y, en una de estas resultaba volteado y quedaba a merced. Se levanta sin mirarse, con el público en pie ovacionándole, para volver a la cara del toro y cerrar su actuación con una tanda en redondo. La estocada cayó baja, pero el fervor de la emocionada afición malagueña le hizo pedir un tercero trofeo que no hace sino incrementar la importancia de la tarde del de Trigueros.

Fortes y De Miranda. / álex zea

Recibir de rodillas

No quería ser tampoco un invitado de piedra Manuel Escribano en su sustitución a Cayetano en Málaga. Su presencia en un cartel junto a una máxima figura del toreo como es Roca Rey tenía que ser aprovechada para dar un golpecito más en su camino por mantenerse en las ferias. Así se ha forjado su carrera y, a estas alturas, así seguirá siendo. Por eso el trance de recibir de rodillas a todos y cada uno de los toros que salen de chiqueros se ha convertido en algo habitual. Así nos ha mal acostumbrado el de Gerena, que aunque les da sitio, tuvo que ver como el primero de Victoriano del Río se le arrancaba con fiereza. Desplegaba a continuación su capote a la verónica, llevándolo por chicuelinas al caballo, donde el astado hizo buena pelea. Tan espectacular como siempre en banderillas (el tercero al quiebro), se lo dejó venir vigoroso a los medios para pasarlo dos veces cambiado por la espalda. Jaceno era un toro de categoría, repitiendo por bajo con boyantía. No fueron la colocación y las apreturas las mejores virtudes de esta faena culminada con estatuarios mirando al tendido al que había brindado unos minutos antes. Cortó la primera oreja del festejo tras una estocada algo desprendida; solicitándose con fuerza un segundo trofeo no concedido.

Otra vez se iba, con el capote a una mano, hasta la frontal de chiqueros para recetarle una larga cambiada. Volvía a parear con honestidad, alguno con gran exposición por los adentros, sobre todo el tercero al quiebro que pone de manifiesto que pareando en un auténtico as por espectacularidad y también por verdad. Nada más meter el toro la cara en la muleta, se evidenció que se había llevado el mejor lote. Sin llegar al nivel del anterior, éste también tenía recorrido y le permitió torearlo largo sobre todo al natural. Se gustó Escribano, rellenado los tiempos que necesitaba el toro entre tanda y tanda, y templando las embestidas de su oponente en una faena de mayor calado rematada con otra estocada contundente.

Espectacular imagen de Escribano. / álex zea

No era su tarde

La tarde no estaba para Roca Rey. Ya se había apretado en un quite por chicuelinas en el primero de Escribano, y en el primero suyo fue David de Miranda el que se pasó los pitones a milímetros por gaoneras. Primer aviso de que le iba a provocar un dolor de cabeza. No replicó el espada peruano, que venía de figura del cartel y no estaba para rivalizar con nadie. A brindar al público, sabedor y responsabilizado de que él era el que había llenado la plaza, y ni metió la barriga cuando el toro se le arrancó de lejos en un primer ayudado por alto. Este comienzo de faena tuvo emoción, sobre todo porque parecía que el astado no estaba dispuesto a entregarse al engaño tan fácilmente. Pero era mentira, lo que quería era rajarse y así lo hizo. Se fue a sus terrenos, y allí hubo que desarrollar un trasteo tan largo como intrascendente.

Cuando saltaba el quinto, el prólogo y el epílogo ya habían cortado dos orejas cada uno. Toda una presión para quien no quiere perder ni a las canicas. Volvió a los corrales el titular por dejarse la pata izquierda atrás, y entraba en su sustitución un sobrero con el hierro de Toros de Cortés. Alto, serio, cinqueño… y manso de solemnidad. Así lo ratificaba en su pelea en el caballo, y echando la cara arriba en banderillas. En la muleta de Roca Rey se repetía esta circunstancia, y tiró de técnica y pundonor para sacarle las tandas con la zurda, dándole un toque preciso en el momento del embroque. Su voluntad era infinita, pero la tarde ya se había convertido en noche y la cosa no estaba para prolongar tanto. Se demoró con los aceros hasta escuchar dos avisos y salir a pie instantes antes de que lo hiciera en volandas el tapado De Miranda.