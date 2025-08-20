Fiesta, tradición y sueños cumplidos: así son los verdiales en la Feria de Málaga

Al son de las castañuelas, violines, panderos, platillos y guitarras. Ataviados con trajes típicos y coloridos. Acompañados siempre de una cabeza alta y una sonrisa, se hacen notar las pandas de verdiales en la Feria de Málaga. La Calle Sánchez de Lara estaba tranquila hasta las 12.45 horas, momento en el que la primera panda de verdiales 'Panda Santo Pítar' comenzó a ensayar para su actuación en Calle Larios. La multitud empezó a amontonarse a su alrededor para disfrutar de este Bien de Interés Cultural andaluz. A pesar de ser el folklore más auténtico de la provincia, sigue siendo una tradición aún desconocida para buena parte de los propios malagueños, que se quedan impresionados al ver la actuación.

"Todo el mundo sabe bailar sevillanas, todo el mundo conoce las sevillanas, pero muy poca gente de Málaga sabe lo que son los verdiales", lamenta Paula Báez Luque, bailaora de la 'Panda Santo Pítar'. Con más de quince años de experiencia en su panda, asegura que lo que la mueve es la alegría y el sentimiento de familia que se crea entre fiesteros: "No solo te diviertes, también representas lo tuyo, lo de tu tierra".

Cante, baile y colorido: así son los verdiales en la Feria. / Francis Silva / LMA

Una familia que se hereda

La historia de los verdiales suele transmitirse de padres a hijos, de abuelos a nietos. Esperanza Ruiz López, bailaora de la misma panda, empezó con apenas cinco años en una panda infantil: "Los verdiales son cultura malagueña y, además, crean mucha unión entre las personas. Para mí esta panda es una familia. Mi hija ya viene conmigo".

Lola Rebollo Ramos cumple un sueño cada vez que se viste con su traje de bailaora. Ella forma parte de la 'Panda Coto Tres Hermanas' y asegura que su pasión viene de su padre, un hombre del campo que le transmitió el amor por este folclore. "Por él estoy aquí. Pero lo tienes que llevar en la sangre, que te llegue al corazón", cuenta Rebollo. Añade que bailar verdiales en la feria es muy especial, porque, "¿qué sería Málaga sin sus verdiales".

Desde Nueva York hasta el Parlamento Europeo

"Los verdiales son lo más importante de mi vida, lo son todo", relata Pepe Molina, violinista con más de cuatro décadas en la panda. Defiende que no es una tradición que se esté perdiendo, sino que vive un relevo generacional claro. "Cada vez se ve más juventud dentro de las pandas. El problema es que muchos malagueños desconocen la trascendencia que tiene. Los verdiales tienen sus raíces en las fiestas dionisíacas de la época romana. La pureza de esta tradición está aquí, en los Montes de Málaga".

El músico recuerda que esta panda ha viajado desde Nueva York hasta el Parlamento Europeo, pero que su esencia sigue estando en los campos y pueblos de la provincia, especialmente en citas como el Concurso de Verdiales de Benagalbón, cada mes de septiembre.

Los Verdiales llenan cada rincón con su sonido inconfundible. / Francis Silva / LMA

Relevo y cantera

La cantera no falta. Jesús Alonso Martín, músico de la 'Panda Coto Tres Hermanas', empezó a los 12 años y hoy toca el violín, el pandero y los platillos. "Me gusta todo. Lo vi en mi familia, en el ambiente de la fiesta. Hay generaciones que van entrando, gente joven que se aficiona. La tradición sigue viva".

Un ejemplo es también Paula Báez, que recalca que el verdial no es exclusivo de los mayores: "Hay mucha juventud que se acerca y se enamora de esto. La Feria es una buena ocasión para descubrirlo".

La Feria, buen escaparate para los verdiales

Vivir la Feria desde dentro de una panda es, para los fiesteros, una experiencia única. "Te estás dando a conocer. La gente que viene de fuera aprovecha y conoce los verdiales", cuenta Báez.

Y no solo los artistas, también los espectadores lo disfrutan con pasión. Amparo Muñoz, malagueña, defiende que "es un patrimonio que no se debe perder nunca" y pide a los jóvenes que se acerquen a aprenderlo. Conchi Cámara, por su parte, lo dice con claridad: "Las sevillanas están bonitas, pero a mí me gustan más los verdiales. Cuando los escucho me entran ganas de bailar".

En la calle Larios, David Amore lo resume: "Es lo mejor que tenemos. Es algo nuestro, de nuestra tierra".

La Fiesta, muy presente siempre en la Feria de Málaga. / Francis Silva / LMA

Patrimonio malagueño, aún desconocido

Los verdiales son, como recuerda una de sus bailaoras, "otro modo de divertirse". Según Baéz, no hacen falta ensayos exhaustivos ni coreografías cerradas, basta con conocer el pulso del baile y dejarse llevar por la música, la alegría y la guasa.

A pesar de ser patrimonio malagueño, muchos aún lo desconocen. Quienes los viven desde dentro piden a los vecinos de Málaga que se acerquen, que bailen en la calle, que se arrimen a una panda. "Seguro que les interesa", invita Esperanza Ruiz.

Porque, como subraya Pepe Molina, "la pureza de los verdiales está aquí, en Málaga, y eso forma parte de nuestra riqueza".