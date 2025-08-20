FERIA DE MÁLAGA
Una 'influencer' revela el verdadero origen de la flor de flamenca de la Feria de Málaga: "Era para neutralizar el olor"
El uso de este complemento comenzó en la ferias de ganado que se celebraban en distintas zonas de Andalucía
Málaga se encuentra de lleno disfrutando de su festividad más emblemática del verano, su tradicional Feria, un evento que está llenando el centro de la ciudad y el Real de música, gastronomía, arte, cultura y muchas flores de flamenca. Un complemento que se ha convertido en parte intrínseca de las ferias de toda Andalucía para mostrar el ambiente festivo de estas fiestas, pero cuyo uso comenzó con un objetivo bien distinto.
La creadora de contenido jerezana Sandra Morales así lo ha explicado a través de sus redes sociales, donde ha asegurado a sus miles de seguidores que el verdadero origen de estas flores era servir de "ambientador". "Era para neutralizar el olor y espantar a las moscas", ha señalado la andaluza.
Esto se debe a que, aunque la Feria de Málaga comenzó en el siglo XV para conmemorar la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos, la mayoría de ferias de Andalucía, como la Feria de Abril de Sevilla, comenzaron como ferias de ganado destinadas a incentivar y propiciar la compra y venta de animales.
El verdadero origen de las flores de feria: los eventos de ganado
Esto provocaba que el lugar se vieran afectado por un fuerte olor difícil de combatir, hasta que se tuvo esta curiosa idea. "La flor del traje de gitana fue uno de los primeros ambientadores de la historia", ha señalado al respecto la joven, que ha explicado que la flor, en sus comienzos, no se ponía "por postureo", sino porque las ferias estaban llenas de todo tipo de animales, "y eso a jazmín no olía".
"Imaginarse el pestoncio que había allí. Y las gitanas, que sabían más que Briján, dijeron: ¿cómo podemos combatir este tufillo? Con flores", ha afirmado la creadora de contenido en sus redes sociales.
Los claveles, escogidos en las ferias por su intenso olor y color
De ese modo, las mujeres que acudían a estas ferias de ganado decidieron poner flores en sus cabezas a modo de "ambientador, desodorante o colonia" para evitar el fuerte olor que desprendía el ganado, así como las moscas que atestaban el lugar. Y para ello, la flor más utilizada era el clavel a causa de su color y su intenso aroma.
"Ahora, cuando nos ponemos el traje de gitana, nos seguimos poniendo la flor, pero de mentirijilla, de plástico", ha afirmado la 'influencer' sobre este complemento que apareció como una forma de combatir el mal olor y que en la actualidad se ha convertido en una seña de identidad de Andalucía, su gente y su fiesta, reconocible en el mundo entero.
