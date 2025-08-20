Feria de Málaga 2025
Peña Juan Breva: flamenco puro y duro
Con motivo de la Feria, la peña Juan Breva celebra diariamente actuaciones del flamenco, un género tradicional que brilla con poderío, especialmente, por los sentimientos que es capaz de transmitir. El pase de este miércoles lo han protagonizado Ana Fargas al cante y Javier Gimeno al toque, junto a los palmeros Juan Leike y Luisa Chicano
El género musical con más poderío pisa fuerte, nunca mejor dicho, durante la Feria de Málaga, en la Peña Juan Breva. Durante esta semana, todos los días, el local ofrece pases de espectáculos de flamenco para llevar a sus visitantes un pedazo de esta tradición.
Este miércoles, la cantaora Ana Fargas ha mostrado el palmeo, el taconeo y las letras más puras del flamenco, junto a Javier Gimeno y su poderosa guitarra. Fueron acompañados por los palmeros Juan Leike y Luisa Chicano, que aderezaron con mucha intensidad los diferentes palos que cubrieron los artistas.
"Espero que nuestro arte pueda llegar al corazón de todos vosotros", fue lo primero que dijo la cantaora al subirse al escenario. Tras esto, ya comenzaron las voces, las palmas, los zapateos y, por supuesto, la guitarra, todo a un ritmo, cada vez, más intenso.
La cantaora pasó por muchos palos del flamenco durante su pase: Sevillanas, tangos, cuplé por bulerías... Todos muy diferentes, y todos cargados de sentimiento y pasión.
"Olé, Gimeno", "vamos a columpiarnos", eran algunas de las frases que los palmeros gritaban con emoción al guitarrista y la cantaora, que, cada vez, vivían más el espectáculo. Aunque no fueron los únicos. El público, sin poder palmear por respeto, emulaba los ritmos con sus manos sin hacer ruido. No podían evitarlo. Se trataba de un show irrepetible, con sus "olés" y sus "vamos allá".
"Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero...", cantó Ana como final de sesión, una sesión que, tras cada canción, más aplausos recibía.
La cantaora, que lleva más de 30 años palpando el flamenco -género que "nunca se termina de aprender", comenta-, logró, sin duda, emocionar a su público: Entre lágrimas y alegrías, se podían escuchar palabras como "maravillosa" o "qué bonita".
Y es que el público sintió y vivió el ritmo tradicional que escuchó: esa potente voz, ese poderoso taconeo, y esa guitarra que parecía susurrar a sus oyentes conquistaron a la sala entera de la forma más pura y sincera. Y, además de hacer sentir a los malagueños, el espectáculo también llegó a visitantes aficionados como Camila, de Guatemala, y a personas que nunca habían visto uno, como Katarzyna, de Polonia.
