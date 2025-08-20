Feria de Málaga 2025
Selvática, otra caseta del Real clausurada por querer cobrar entrada
El Ayuntamiento de Málaga informa de que permanecerá cerrada 24 horas por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito"
Otra caseta del Cortijo de Torres tiene que cerrar sus puertas durante 24 horas para cumplir la sanción impuesta por vulnerar la ordenanza municipal de no cobrar entrada. El Ayuntamiento de Málaga ha informado a través de sus redes sociales de que Selvática, en el Real, ha reincidido en "impedir el acceso libre y gratuito". Es la cuarta instalación que ha de cumplir este castigo en lo que va de Feria.
Este martes, el Consistorio anunciaba que había cerrado también la caseta La Exquisita por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar". Del mismo modo, el lunes otras dos cumplieron el mismo castigo y tuvieron que echar el cierre durante toda una jornada. En este caso fueron La Bulla, "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo", y por "reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad", en el caso de Jaleo.
