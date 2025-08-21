¿Cuándo bajarán los precios de los carricoches? El Día del Niño vuelve a la Feria con descuentos

El Día del Niño es la fecha que más esperan los más pequeños de la ciudad de Málaga durante la semana de Feria. Se trata de una jornada muy especial para ellos, pues es el momento en el que sus atracciones favoritas gozan de un importante descuento, lo que se traduce en la posibilidad de poder montar en más carricoches.

¿Cuándo será el Día del Niño?

La zona de atracciones celebrará el icónico Día del Niño este domingo, 24 de agosto, un día después del final de las fiestas de la Feria de Málaga. Esto significa que los pequeños que no han podido probar todos los juegos mecánicos que deseaban lo podrán hacer a precio reducido durante ese día, hasta las 2.00 de la madrugada.

Atracciones como el Super Bob Esponja o el Vikingo XXL podrán disfrutarse a un precio reducido. / Gregorio Marrero

El Real del Cortijo de Torres es hogar de casi un centenar de atracciones distintas durante esta semana de fiestas. Atracciones como la colchoneta de Bob Esponja, Ratón Vacilón, los icónicos coches de choque o la noria han hecho acto de presencia en su zona habitual del recinto, y estas y muchas más se apuntarán al Día del Niño este domingo.

¿Qué precios tienen las atracciones?

Este año, muchos de los carricoches se han mantenido en el precio estándar de cuatro euros. Atracciones como Kanguro Vacilón, Mini Olla, Caída Libre o las camas elásticas conservan ese precio.

Otros 'cacharritos' tienen un precio diferente: hay atracciones a cinco euros, como la colchoneta de Bob Esponja, el Barco Vikingo y su versión XXL, o el Mystery Hotel. Otras se pueden disfrutar a seis euros, como la Noria o las Cataratas, y existen algunas que alcanzan los 10 euros o incluso los 15 euros, como Tirachinas Steel Maxx.

Por otro lado, durante el Día del Niño, estos precios experimentarán cambios, como ya es costumbre en la Feria de Málaga. Aunque cada atracción contará con sus propias ofertas, lo habitual es que los precios de los pases se reduzcan entre uno a dos euros, por lo que, para aquellas familias con un presupuesto limitado, este día sería el idóneo para llevar a sus hijos.