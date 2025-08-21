La calle Anita Adamuz vuelve a brillar en la Feria con nuevas decoraciones

La calle Anita Adamuz, en el corazón del Arroyo de los Ángeles, ha vuelto a transformarse en un rincón festivo para celebrar la Feria de Agosto. Los vecinos, liderados por la creatividad de Antonio Arlandi, han inaugurado una nueva decoración que este año incluye un vistoso corazón morado de globos y serpentinas artesanales que invitan a fotografiarse tras el arco.

Cuatro años después de que comenzara a engalanar la calle tras la pandemia, la iniciativa sigue viva y cada vez más participativa. Esta semana, además, los vecinos han compartido una comida en la puerta de su casa, reviviendo el espíritu de convivencia que caracteriza a esta fiesta vecinal.

Tradición que se afianza

Antonio Arlandi, artífice de la decoración original, destaca que cada verano el proyecto se enriquece con nuevos detalles: "Llevamos ya cuatro años desde después de la pandemia, y cada vez se unen más vecinos de la calle", explica. A su trabajo se han sumado diferentes banderines en la calle, pero sigue destacando su portada de la Feria personal que se viste con cortinas y maceteros.

La calle, de blancas casas, luce como un escenario improvisado donde cada rincón recuerda la Feria de Málaga. Lo que empezó como un gesto individual durante el confinamiento se ha convertido en un proyecto colectivo que mantiene la identidad del barrio.

Recuerdos que permanecen

Aunque este año la novedad es el corazón morado de globo y las serpentinas artesanales, en la calle todavía siguen presentes muchas de las fotografías antiguas y las serpentinas artesanales, en la calle todavía siguen presentes muchas de las fotografías antiguas que ya se exhibieron el verano pasado. Esas imágenes del Arroyo de los Ángeles a lo largo de las décadas, junto con la actriz Anita Adamuz, siguen ocupando balcones y ventana como un homenaje al pasado del barrio.

Los vecinos destacan que estas fotos se han convertido en parte esencial de la decoración: un puente entre generaciones que permite a los más jóvenes conocer cómo era la vida en el lugar y a los mayores revivir recuerdos compartidos.

Un rincón para el encuentro

La decoración además de embellecer la calle, también crea un punto de encuentro. Ayer, al caer la tarde, los vecinos sacaron mesas y sillas para compartir comida y conversación. Con ello, Anita Adamuz se confirma como un espacio donde la tradición y la convivencia van de la mano. Los visitantes que se acercan a este pasaje pueden disfrutan del ambiente festivo y hospitalidad que convierte a este rincón en una parada obligada de la Feria.