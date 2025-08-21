Fiestas
La Diputación acercará la Feria de Málaga a más de 650 mayores
Los encuentros tendrán lugar en la caseta de la Asociación de Vecinos La Paz hoy jueves y el sábado
La Diputación de Málaga llevará a la Feria de Málaga a más de 650 mayores de la provincia a través de una actividad que incluye un «completo y variado» programa. La Delegación de Mayores de la institución supramunicipal ha puesto en marcha esta iniciativa por primera vez para «acercar estos días de fiesta y celebración a mayores procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes».
Los encuentros tendrán lugar en la caseta de la Asociación de Vecinos La Paz, en el Real de la Feria, desde este jueves y hasta el sábado, 21 y 23 de agosto, respectivamente, según ha informado la Diputación en un comunicado, en el que han destacado que durante esos tres días de celebración en la recta final de la semana festiva en la ciudad estas personas «podrán disfrutar de una jornada completa de Feria con paseo por el Real, bailes, actuaciones en directo, regalos y un almuerzo».
El diputado provincial de Mayores, José Santaolalla, ha resaltado «la importancia de acercar estas actividades a los mayores de la provincia» y ha dicho que «queremos hacer llegar el ambiente de fiesta, nuestras tradiciones y el entretenimiento que vivimos en Málaga estos días con la Feria de Málaga también a nuestros mayores».
Día completo de Feria
«Vamos a ofrecerles un día completo de Feria, disfrutando de una jornada festiva en una caseta del Real y acercando todos los encantos de nuestra Feria para que pasen un día inolvidable», ha agregado.
Desde la institución han destacado que esta actividad se enmarca dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores que lleva a cabo la Diputación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Camela suspende su concierto en la Feria de Málaga
- Llega a la Costa del Sol el primer local de desayuno turco sin límite de Europa
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- Maricas, sanitarios y aceptados
- Las opciones que ofrece el mercado de centrocampistas para el Málaga CF
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Los amantes del coleccionismo tienen una cita en Villanueva del Trabuco el 30 y 31 de agosto
- Crecen los barrios saturados de pisos turísticos en Málaga: 'Ha desbordado cualquier previsión