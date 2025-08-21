La Diputación acercará la Feria de Málaga a más de 650 mayores

La Diputación de Málaga llevará a la Feria de Málaga a más de 650 mayores de la provincia a través de una actividad que incluye un «completo y variado» programa. La Delegación de Mayores de la institución supramunicipal ha puesto en marcha esta iniciativa por primera vez para «acercar estos días de fiesta y celebración a mayores procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes».

Los encuentros tendrán lugar en la caseta de la Asociación de Vecinos La Paz, en el Real de la Feria, desde este jueves y hasta el sábado, 21 y 23 de agosto, respectivamente, según ha informado la Diputación en un comunicado, en el que han destacado que durante esos tres días de celebración en la recta final de la semana festiva en la ciudad estas personas «podrán disfrutar de una jornada completa de Feria con paseo por el Real, bailes, actuaciones en directo, regalos y un almuerzo».

El diputado provincial de Mayores, José Santaolalla, ha resaltado «la importancia de acercar estas actividades a los mayores de la provincia» y ha dicho que «queremos hacer llegar el ambiente de fiesta, nuestras tradiciones y el entretenimiento que vivimos en Málaga estos días con la Feria de Málaga también a nuestros mayores».

Día completo de Feria

«Vamos a ofrecerles un día completo de Feria, disfrutando de una jornada festiva en una caseta del Real y acercando todos los encantos de nuestra Feria para que pasen un día inolvidable», ha agregado.

Desde la institución han destacado que esta actividad se enmarca dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores que lleva a cabo la Diputación.

