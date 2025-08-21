Fernando Orellana, Gazpachuelo de Honor de la Feria de Málaga 2025

El grupo de amigos 'El Gazpachuelo' otorga en cada edición de la Feria de Málaga un reconocimiento muy especial con el que pretende distinguir a personas y entidades que se destaquen por la promoción de las tradiciones de la ciudad. Este año 2025, el premio Gazpachuelo de Honor ha recaído en el reconocido médico oftalmólogo Fernando Orellana Ramos, que es también presidente de la Academia Malagueña de Ciencias desde el año 2016. La ceremonia de entrega ha tenido lugar este miércoles por la noche en la caseta de esta asociación, en el Real del Cortijo de Torres durante una ceremonia que contó con la presencia de numerosas personas y representantes de la vida política de la ciudad, entre ellos el alcalde, Francisco de la Torre, que, junto a su mujer, Rosa Francia, fue reconocido también con este premio precisamente el pasado año.

También asistió el concejal de Economía, Carlos Conde, o el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, acompañado de ediles de su formación. Del mismo modo, Orellana estuvo arropado por su familia, entre ellos su hijo, el doctor especialista en psiquiatría infantil Fernando Orellana Rico. Ambos son a su vez sucesores en el ejercicio de la medicina de Fernando Orellana Toledano.

El presidente de la entidad, Antonio López, fue el encargado de imponer el Gazpachuelo de Honor a Orellana, de quien destacó "su compromiso con la medicina y la oftalmología". "Este premio es un tributo a su dedicación y profesionalismo y refleja el paracer y la admiración que sentimos por su trabajo y su compromiso por Málaga", dijo.

Precisamente, con este reconocimiento, la asociación amigos 'El Gazpachuelo' premia desde hace ya 40 años a entidades y personas "eminentemente malagueñas que ejercen en su vida el malagueñismo".

Los Gazpachuelo de Honor comenzaron a concederse en el año 1985. El primer galardonado fue el pintor malagueño: Eugenio Chicano. El pasado año 2024 recayó en en De la Torre y Francia. En 2023 fue otro artista, el pintor veleño Evaristo Guerra, quien lo recibió. Otras personalidades que cuentan con esta distinción son Pedro Aparicio, Manuel Alcántara, Juan Gómez Juanito, Pedro Aparicio, Esteban Vigo, Félix Gancedo, Antonio Montiel, el Málaga TechPark (PTA), la Fundación Picasso, el Festival de Cine Español de Málaga, Antonio Banderas, Carlos Álvarez, Cudeca o Manuel Rincón.