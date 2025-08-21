Cuando la música se apaga en la Feria del Centro: un paisaje después de la batalla

Suena la última canción, no una lenta precisamente, y el centro histórico de Málaga cambia de piel. Lo que hace un rato era un hervidero de voces y compás se queda de golpe en un espacio abierto, con botellas de Cartojal y serpentinas por el suelo que indican que la Feria de Málaga se ha mudado de barrio. Sin embargo, el silencio no es absoluto porque a lo lejos se escuchan los primeros traqueteos de los cubos de basura, el roce de las escobas y las mangueras que lavan la cara a los rincones que mañana tienen que volver a lucir.

A esa hora, cuando la feria baja el telón y la ciudad muestra su resaca inmediata, entran en escena los equipos de limpieza. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, tampoco ha querido perderse este espectáculo de restauración diaria de la normalidad. Un ambiente muy distinto al del baile y los brindis, donde la Feria de Málaga queda en pausa hasta la próxima jornada festiva.

Operarios de Limasam limpian las calles del centro. / Lucía Cánovas

La transición entre la fiesta y la calma tiene algo de coreografía silenciosa. Los barrenderos avanzan como si fueran una comparsa improvisada con chalecos naranjas de color vivo, acorde con la Feria. A un lado, algunos rezagados se resisten a abandonar la calle Larios, arrastrando conversaciones inacabadas y risas que se van apagando poco a poco. El eco de las palmas que aún resuena en las paredes se mezcla con el rumor del agua que corre por los adoquines. El centro histórico de Málaga, acostumbrado a ser escenario de tantas historias, adopta en cuestión de minutos un aire casi íntimo al paso de las autoridades.

Un saludo del alcalde

Los operarios de Limasam saludan al alcalde y a la concejala Teresa Porras, quienes escuchan atentamente el funcionamiento habitual que siguen las calles del centro entre una jornada de Feria y la siguiente. Es una imagen poco habitual para quienes asocian la feria solo con música, vino dulce y alegría compartida con amigos. Pero esta parte de la fiesta, la de la limpieza y el cuidado del espacio común, tiene su propio valor y sus protagonistas anónimos que velan porque al día siguiente todo vuelva sin rastro de lo vivido.

Aquellos que lo daban todo en la Plaza de la Constitución aplauden cuando la cantaora María Cortés avisa de que es la última, al menos en este recinto. Todos ellos apuran hasta el último momento mientras se preguntan: ¿y ahora qué?. “Nosotras nos vamos ahora al Cortijo de Torres, no queremos terminar ya la fiesta. Allí cenamos y aprovechamos el día al completo, ya descansaremos mañana”, comenta Belén Expósito a su compañera. Ambas vienen desde Ibiza y se niegan a dar la fiesta por terminada aún.

Operarios de Limasam limpian las calles del centro. / Lucía Cánovas

La Policía Local de Málaga, con paciencia y cierta complicidad, anima a los últimos grupos de jóvenes a dirigirse al Real Cortijo de Torres, donde la fiesta sigue con menos restricciones de espacio y horario. En ese trayecto, la marea humana se desplaza con lentitud, como si abandonar el centro fuera una renuncia dolorosa. Sin embargo, saben que la feria no termina aquí, solo cambia de escenario.

Fin de la fiesta por hoy

Aunque la fiesta continúa, hay quienes prefieren darla por terminada. “Vamos a casa a descansar y ya mañana probaremos la Feria de noche, aún queda mucha semana”, explica Sergio Muñoz. Esa es otra de las opciones que convence a muchos, una solución acertada para quienes le temen a la resaca. Así poco a poco, la calle Larios va vaciando sus rincones, ya sea en dirección del hogar o del Cortijo de Torres, quien espera a los más valientes.

El contraste resulta hipnótico: donde hace apenas unos minutos sonaban guitarras y cantes por verdiales, ahora domina el ruido metálico de los cubos y el chorro constante de las mangueras. Los trabajadores comentan entre ellos el balance del día, recuerdan anécdotas de otros años y bromean con el número de botellas recogidas, que superan siempre cualquier cálculo previo. Su labor, aunque silenciosa para la mayoría, sostiene la imagen impecable con la que Málaga quiere mostrarle al mundo.

La calle Larios, epicentro del festejo, recupera de a poco su elegancia habitual. El suelo vuelve a brillar, las fachadas respiran tras el sopor de la jornada, y el aire fresco de la noche arrastra los últimos restos de vino y risas. Unos turistas despistados, preguntan con asombro dónde está la Feria. Un barrendero, sin detener su escoba, sonríe y responde: “Aquí ya ha terminado, pero en el Cortijo de Torres todavía hay Feria”.

Operarias de Limasam / Lucía Cánovas

Limasam a cargo de la limpieza

Los profesionales de Limasam se encargan de limpiar los restos de Feria esparcidos por las calles del centro histórico para que por la noche vuelva a ser un lugar tranquilo por el que poder pasear. “Está siendo una Feria muy tranquila respecto a años anteriores, parece que la gente está más concienciada y nos facilitan el trabajo”, comenta Ángeles Rodríguez, operaria de limpieza antes de comenzar su labor en la Calle Larios. “Todos los días venimos sobre las 18:30 horas y la policía nos va abriendo paso entre la gente para poder dejarlo todo impoluto”, explica su compañero Antonio Galiano.

Así, cada día se repite el mismo ritual entre los feriantes y los barrenderos. La ciudad se entrega con pasión al bullicio festivo y, acto seguido, se reinventa al ritmo de escoba y manguera. Cuando el siguiente mediodía asoma, Málaga parece haber borrado todo rastro de la celebración, pero los que estuvieron saben que bajo esa calma late aún el pulso festivo de las sevillanas en la Plaza de la Constitución.

El centro se transforma en un escenario de espera, como si guardara en silencio la promesa de volver a encenderse al compás de la música, las risas y los brindis compartidos con amigos. Cada jornada es un ciclo que reafirma la identidad propia de Málaga: una ciudad que celebra, descansa y vuelve a levantarse con la misma energía renovada. ¡Qué continúe la música que la Feria aún no ha terminado!