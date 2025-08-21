Quinta caseta cerrada 24 horas por incumplir la ordenanza de acceso libre y gratuito

Ya van cinco casetas que han tenido que echar el cierre provisional esta Feria de 2025 por pretender cobrar entrada. Koala, en el Real del Cortijo de Torres, ha sido clausurada y no podrá llevar a cabo actividad alguna durante 24 horas por no cumplir la ordenanza e incumplir la obligación de permitir el acceso libre y gratis a sus instalaciones. De hecho, según informa el Ayuntamiento de Málaga en sus canales oficiales de comunicación, se trata de una caseta reincidente, dado que ya fue apercibida el domingo por los mismos hechos y tras una nueva visita de los inspectores municipales mantenía las mismas infracciones. Es la quinta caseta cerrada cautelarmente por incumplir la nueva ordenanza de la Feria, destaca el Consistorio.

Este martes, el mismo Ayuntamiento anunciaba que había cerrado también la caseta La Exquisita por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar". Del mismo modo, el lunes otras dos cumplieron el mismo castigo y tuvieron que echar el cierre durante toda una jornada. En este caso fueron La Bulla, "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo", y por "reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad", en el caso de Jaleo.

La última fue en la jornada del miércoles: Selvática fue clausurada temporalmente por querer también cobrar entrada.

En las redes sociales, muchos usuarios reclaman al Ayuntamiento mayor contundencia en la aplicación de las sanciones ya que estiman que 24 horas es poco tiempo. "Les sale rentable", dicen algunos internautas.