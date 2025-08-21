Esta son las mejores formas de ponerte el mantoncillo para esta Feria de Málaga: sigue este sencillo paso a paso

Desde que este pasado viernes se diera el pistoletazo de salida de la Feria de Málaga con su tradicional pregón y espectáculo de pirotecnia, la capital se ha llenado de música, cultura, gastronomía y baile para celebrar una de las festividades más emblemáticas y esperadas no solo de la provincia, sino de Andalucía al completo. Una feria que se desarrollará hasta este próximo sábado y que, dada su importancia y la amplia afluencia de población, despierta muchas dudas e incógnitas tanto entre los malagueños como en los visitantes sobre todo tipo de aspectos. Y entre todos ellos, destacan los de moda y belleza, como la mejor forma de ponerse el mantoncillo.

De ese modo, las redes sociales se han llenado de tutoriales sobre las mejores formas de llevar este tradicional complemento repleto de arte e historia tanto para quienes prefieran ponerlo sobre su traje de gitana como para completar una vestimenta más casual.

Entre las opciones más destacadas se encuentra la más clásica de todas, también considerada una de las más elegantes, la de forma de pico. Para lograr este efecto, es necesario doblar el mantoncillo hasta conformar un triángulo, que se pasará por la espalda hacia adelante, hasta llevar los dos picos a la parte delantera.

El paso a paso para llevar el mantoncillo en esta Feria de Málaga

En este momento, será necesario colocar los bordados de cada una de estas dos puntas de la forma más simétrica posible para, posteriormente, sujetarla con una anilla, un lazo, una goma o, incluso, un anillo. A esto se puede sumar un broche para completar el conjunto.

La segunda de estas opciones, definida como la más "favorecedora", permite mostrar tanto el escote delantero como la espalda del traje. De ese modo, una vez más, será necesario doblar el mantón hasta dejarlo en forma triangular y, como en el anterior método, colocarlo sobre los hombros hasta dejar sus dos picos en la parte frontal.

En ese momento, será necesario meter la parte superior del mantón, tanto por delante como por detrás, por dentro de los bordes del vestido, lo que da la apariencia de que el mantón es una parte más del propio traje. Tras esto, solo faltará asegurar los dos picos delanteros con un broche.

Pero si una técnica es la más demandada para quienes prefieren darle un toque más innovador al conjunto es la cruzada en forma de mariposa. Para llevarla a cabo, será necesario comenzar como en las anteriores ocasiones, doblando el mantón en forma triangular y colocándolo sobre los hombros y hacia el pecho. Sin embargo, en lugar de asegurarlo en la parte delantera, deberemos coger los dos picos, cruzarlos entre sí y llevarlos hacia la espalda, donde se puede atar o sujetar con imperdibles en los costados o en la propia espalda, dependiendo de la extensión del mantón.

Otras formas de llevar el mantoncillo en esta Feria de Málaga

Pero la belleza de estos mantones no solo son idóneos para acompañar a los trajes de flamenca, sino que se pueden convertir en el complemento perfecto con cualquier vestimenta casual. Así, se pueden transformar en originales faldas con el simple gesto de colocar el mantón sobre las caderas o la cintura y anudarlo en un lateral o asegurarlo con un broche.

Además, también pueden convertirse en 'tops' de diversas formas, como palabra de honor, anudándolo en la parte trasera, delantera o en los laterales con broches; con un hombro al descubierto tras anudarlo en esta parte del cuerpo; o cruzado desde atrás hacia adelante del pecho para asegurarlo con un nudo en esta zona.