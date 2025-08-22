Botellón: de los brindis al vertedero

Málaga se acuesta de Feria y se levanta de resaca. No solo de alcohol, sino de basura. A lo lejos se oyen crujidos bajo las suelas: cristales, latas, bolsas y botellas de plástico. Un año más la explanada de la Zona de la Juventud se convierte en un vertedero improvisado casi inhabitable. Donde anoche hubo brindis, música y juventud, hoy queda un mapa de restos y basura.

Cientos de jóvenes se congregaron ayer en el botellón de la Feria, una fiesta que no aparece en la programación oficial, pero que todos los años se convierte en motivo de disputa y queja. En esta nueva edición de la Feria, el Ayuntamiento de Málaga ha tomado algunas medidas para zanjar el problema, pero ninguna es suficiente para una juventud que no termina de asumir responsabilidades.

«Cada uno carga con su responsabilidad de manera individual, todos deberíamos recoger nuestra basura y tirarla al irnos», dice Elena, que viene desde Motril. Una opinión que la mayoría comparte, pero que pocos ejercen: «Yo no tiro la basura la verdad, porque las papeleras están muy lejos y tengo que perder mucho tiempo en ir a tirarlo», reconoce Nico, un malagueño que aún trata de concienciarse con la limpieza de su ciudad.

Imágenes del botellón de la madrugada del miércoles al jueves. / Eduardo Nieto

Las montañas de basura se congregan en el asfaltado de la Feria cada amanecer, miles de jóvenes rocían sus residuos en el suelo, esperando a que los servicios de limpieza se encarguen de recogerlo. Solo unos pocos se preocupan por su entorno y tratan de aportar una dosis de civismo. «Casi siempre recojo mi basura, a veces me llevo mis vasos a casa y los reutilizo, y en ocasiones recojo cosas de los demás», confiesa Ainara, autóctona de la Costa del Sol. Un ejercicio básico que pocos cumplen, pero por el que la mayoría apuesta.

El botellón siempre ha sido polémico. Peleas, basura, y alcohol: un cóctel de irresponsabilidad que suele provocar la indignación de muchos de los habitantes de la zona. Además este año la problemática ha ido más allá del recinto y ha recorrido las redes sociales, donde incluso se han difundido bulos que hablaban de su prohibición. En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Málaga ha tratado de apelar al civismo de sus ciudadanos. Cada día se proyecta en la pantalla del botellón un vídeo que muestra el estado de la zona y a varios operarios de Limasam limpiando, bajo un mensaje claro: «Podemos hacerlo. Por una Feria cívica y limpia». Con esta iniciativa se pretende concienciar a los jóvenes que acuden a la Explanada, quienes reconocen que ese vídeo les ha generado algo de vergüenza personal.

Incentivos

Aún así todas estas alternativas parecen insuficientes. Decenas de papeleras rodean la zona, la explanada se cubre de cubos enormes de basura en los que depositar los restos de una noche frenética. Pero nada parece efectivo. Para los jóvenes hay otras formas de hacerlo. «Una iniciativa muy chula que hacen en los festivales, es que te dan dinero por recojer equis número de vasos, eso animaría a muchos a recoger», expresaLeia Fernández, joven malagueña. En este caso muchos coinciden: «Ésa es una idea que llama más la atención, darles 10 o 20 céntimos por tirar la basura incentiva más que poner un vídeo informativo ahí, que además en la mayoría de los casos ni lo mirarán», confiesa María, venida desde Motril.

Botellón: de los brindis al vertedero

Sin embargo, hay quienes ven fallos en esta medida. «El Estado no va a pagar para que tires la basura, porque es algo cívico que debería salir de nosotros y que todos tenemos que hacer», sentencia Ainara. Además los más concienciados se muestran enfadados con el tema: «Creo que no es tan difícil tirar la basura cuando te vas de aquí, es lógico, no tienen que premiarte por hacer algo que es responsabilidad tuya», admite Mati, una de las jóvenes más tajantes que ha venido de Valencia a festejar la semana grande malagueña.

A muchos además les preocupa la imagen que se proyecta de su ciudad en el resto del mundo. «La gente que viene de fuera se quedará impresionada, es lamentable la imagen que damos a nivel nacional e internacional», dice Fernando.

Las medidas aún son difusas y los resultados no llegan, pero lo que está claro es que la basura se ha convertido en huésped de la Feria de Málaga, un inquilino desagradable al que nadie quiere ver pero al que todos alimentan.