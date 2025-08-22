Balance
Una Feria casi sin peros: esto es lo que los malagueños y visitantes opinan de las fiestas en el Real
La Feria de Málaga llega este sábado a su fin, pero ¿cómo la han vivido los malagueños, turistas y visitantes en el Cortijo de Torres? Les hemos preguntado y, aunque han sido unos días muy divertidos para todos, llenos de tradición y buen ambiente, los precios han afectado a muchos bolsillos
"Muy buen ambiente, como siempre" o "lo mejor, sin duda, el ambiente" son algunas de las frases que más coinciden cuando los malagueños y visitantes tienen que destacar lo mejor de estos días de Feria en el Cortijo de Torres. Sin embargo, aunque todos se lo han pasado muy bien y han disfrutado mucho de las fiestas, cada uno destaca aspectos distintos.
En el caso de Alejandro, por ejemplo, aunque la Feria de Málaga le ha parecido "una pasada", ha echado de menos "un poco más de flamenquito y de tradición", ya que muchas casetas siguen las tendencias actuales, ignorando la música tradicional de Andalucía.
Para Beatriz, no hay nada que objetar: todo lo que ofrece el Cortijo le ha encantado, pero para Pedro, que también se lo ha pasado muy bien y ha disfrutado del buen ambiente del recinto, "los precios están un poco más caros de lo normal", sobre todo los de los puestos de comida de fuera de las casetas. Para Laura, los precios también han sido un punto negativo importante, ya que le han llegado a cobrar nueve euros por una copa.
Miguel, por su parte, se lo ha pasado muy bien con las atracciones, pero, para él, también "son muy caras". Víctor, que también ha disfrutado de la Feria, echa de menos más espacios con sombra, dado que en algunas de las calles del Cortijo no hay suficientes.
Gaspar, que ha visto la Feria más animada respecto a otros años, considera que le hacen falta heladerías. A Maritrini le ha parecido un año un poco regular, ya que ha visto que, sobre todo, hay muchas discotecas. "Ya no son casetas como antes", dice.
De todos modos, malagueños y visitantes tienen una cosa muy clara: Aunque los precios hayan subido, el ambiente del Cortijo este año ha sido envidiable. A Mario le ha encantado, y destaca que, de día, se puede ver "el espíritu malagueño", pero que, durante la noche, ese ambiente es diferente, ya que pasa a ser "algo más juvenil".
