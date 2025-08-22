Una 'influencer' desvela el motivo por el que los trajes de flamenca llevan lunares: "Fue un fallo"

La Feria de Málaga encara su recta final tras una semana de música, cultura, gastronomía y arte que ha llenado el centro de la ciudad y el Real de miles de ciudadanos venidos de todos los rincones de la geografía internacional para disfrutar de la fiesta grande del verano. Así, durante estas jornadas festivas, la capital se ha visto inundada de flores, volantes y trajes de flamenca con sus tradicionales lunares que, aunque hoy en día formen parte intrínseca de esta vestimenta, se deben a un "fallo".

Así lo ha explicado la creadora de contenido jerezana Sandra Morales, que ha asegurado: "La mayoría de los trajes de gitana tienen un fallo muy gordo y, ese fallo, son los lunares". De ese modo, a pesar de lo que pueda parecer en la actualidad, la presencia de estos característicos puntitos se produjo en el siglo XIX a causa de un error de estampación.

De ese modo, los modistas de la época se encontraron con este problema en decenas de telas, lo que hizo que quedaran inutilizadas al creer que estos lunares no quedaban estéticos. Esto les hizo vender estas telas a un precio reducido para perder los mínimos ingresos posibles. "Ahora las telas estaban al alcance de la gente humilde y, entre ellas, tenemos a las mujeres del campo, muchas de ellas gitanas", ha recalcado la joven.

Así, estas mujeres utilizaron estas telas para crear las batas que utilizaban para "trabajar, vivir y sudar". Y entre los lugares a los que llevaron esta original vestimenta se encuentran las ferias de ganado que sirvieron de germen para la celebración de las ferias como las conocemos hoy en día.

"Y fíjate tú qué caprichoso es el destino, que lo que en un principio era un fallo, ellas lo convirtieron en moda sin querer", ha recalcado la creadora de contenido.

Los inicios de los lunares y los trajes de gitana, en las ferias de ganado

De ese modo, las ferias de ganado de la época se llenaron de batas con volantes y lunares que llamaron la atención de las mujeres de alto poder adquisitivo que acudían a estos eventos de compra y venta de ganado quienes, al ver el estilo de las trabajadoras, se dedicaron a "copiar y pegar" sus batas hasta crear sus propios trajes.

"Las mujeres de billeti antes no iban a comprar esas telas ni en pintura, y ahí sí que les gustaba", ha remarcado la joven. Sin embargo, a pesar de que el nacimiento tanto de este traje como de sus lunares tiene sello gitano, este distintivo "se quedó por el camino". "Ni le dieron crédito por los lunares ni por el traje y, encima, le cambiaron el nombre de traje de gitana a traje de flamenca", ha añadido, tras explicar que estos lunares tienen una "madre" muy concreta: esas mujeres gitanas con sus "manos llenas de callos y los pies en la tierra".