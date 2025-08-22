Con Málaga propone ampliar a dos el 'Día del Niño' de la Feria con carricoches más baratos

El grupo municipal Con Málaga ha propuesto que, a partir del próximo año, la Feria de la ciudad de Málaga cuente con dos jornadas dedicadas al 'Día del Niño', para "facilitar el acceso de las familias a las atracciones y juegos a precios reducidos".

Actualmente, el 'Día del Niño' se celebra sólo un día durante la Feria de Málaga, que es el último domingo, "lo que limita las posibilidades de muchas familias para disfrutar de este espacio lúdico", ha explicado en un comunicado el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, quien ha considerado que ampliarlo a dos "no solo aliviaría la presión de asistencia, sino que también permitiría que un mayor número de niños y niñas pueda disfrutar de los cacharritos en condiciones más asequibles".

Asimismo, ha señalado que "nuestro objetivo es que la Feria sea un espacio verdaderamente inclusivo y accesible para todas las familias malagueñas. Con los precios actuales de las atracciones, muchas se ven obligadas a elegir entre que suba uno de sus hijos o ninguno. Ampliar a dos Días del Niño es una medida sencilla y justa, que garantiza más oportunidades de disfrute para los pequeños".

En este sentido, desde la confluencia han pedido que el Ayuntamiento dialogue con las asociaciones de feriantes para "estudiar fórmulas que hagan viable esta ampliación sin que ello suponga pérdidas económicas para quienes viven de su trabajo en la feria".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, entre otros en la Feria de Málaga. / CON MÁLAGA.

Reducir tasas municipales

Con Málaga ha apuntado como posible solución a la revisión y reducción de "determinadas tasas municipales que abonan los feriantes, de modo que se compense la rebaja de ingresos derivada de ofrecer precios reducidos durante dos jornadas".

"Es factible encontrar un equilibrio entre el trabajo de los feriantes y la voluntad de que más niños de la ciudad disfruten de sus atracciones. Esa es la Feria que queremos: abierta, justa y pensada para todos y todas", ha añadido Sguiglia, que ha recordado que "lo que proponemos ya se hace en innumerables municipios de España que tienen dos 'Días del Niño' en sus ferias como Cáceres, Getafe (Madrid) o El Puerto de Santa María (Cádiz), entre muchos otros".

Por último, Con Málaga ha pedido "una reflexión más amplia sobre la necesidad de establecer topes en los precios en la Feria y en los servicios asociados a la misma". "Este año hemos visto ejemplos preocupantes, como camperos a 20 euros en algunas casetas o servicios de VTC que llegaron a cobrar hasta 130 euros por un trayecto, cifras que dejan fuera a muchas familias malagueñas y visitantes que no pueden asumir esos costes abusivos", ha apostillado Sguiglia.

La Feria de Málaga debe ser, a juicio del portavoz de Con Málaga, "un espacio democrático, popular y accesible a todos" y "no debería excluir a nadie por motivos económicos". Por eso, ha anunciado que "desde Con Málaga seguiremos defendiendo medidas que garanticen que nuestra Feria siga siendo un patrimonio compartido, abierto y disfrutable por el conjunto de la ciudadanía", ha concluido.