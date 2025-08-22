San Miguel invita a “Sentir Málaga” y vivir la Feria como nunca

La Feria de Málaga es ese momento en el que la ciudad se transforma en pura emoción: música, tradición, reencuentros y noches que se alargan entre amigos. Este año, Cervezas San Miguel ha querido rendir un homenaje muy especial a la ciudad que lleva casi seis décadas siendo su casa con la campaña “Sentir Málaga”, una dedicatoria sincera a su cultura, a su gente y a su forma de vivir.

Una edición especial que habla el idioma de la ciudad

El corazón de la campaña es la edición especial de botellas “Sentir Málaga”, disponibles en hostelería y grandes superficies de la provincia. Sus diseños incorporan frases que capturan la esencia local, desde la magia de la Feria hasta el rugido del Carpena. Una colección que convierte cada brindis en un gesto de orgullo compartido por todos los malagueños.

Un año más, como cerveza oficial de la Feria de Málaga, Cervezas San Miguel ha desplegado un amplio programa de experiencias para llenar la ciudad de espíritu festivo. Entre las más espectaculares destacó el show de drones previo a los fuegos artificiales, que iluminó la bahía con el logotipo de la marca. Asimismo, los toldos decorativos de calle Larios, junto con la caseta de la Plaza de la Constitución y la caseta municipal del Real, han llevado el espíritu de “Sentir Málaga” al corazón de la ciudad.

En el Real, encontrarás dos casetas abiertas a todos los públicos, que ofrecen conciertos y actividades diseñadas para crear recuerdos imborrables. Música, encuentros y, por supuesto, cerveza: todo pensado para que malagueños y visitantes vivan la Feria como nunca.

Más de 60 años comprometidos con Málaga

El vínculo de Cervezas San Miguel con la ciudad va mucho más allá de la Feria. Con más de 60 años de historia en Málaga gracias a su centro de producción, la compañía mantiene un firme compromiso con el deporte, la cultura y el estilo de vida. De la mano de entidades como el Málaga CF, Unicaja Baloncesto, el Teatro del Soho Caixabank o Sohrlin, San Miguel sigue construyendo conexiones auténticas con la ciudad y con sus ciudadanos.

Una invitación a vivir la Feria con orgullo

La campaña “Sentir Málaga” es, en definitiva, una invitación a disfrutar de la Feria desde el orgullo y la pertenencia. Porque cada sorbo de San Miguel no es solo una cerveza: es un tributo a Málaga, a su gente y a su manera única de celebrar la vida.