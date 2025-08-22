El torero David de Miranda se alza con el trofeo Capote de Paseo

El torero David de Miranda ha sido el ganador del Capote de Paseo, trofeo que otorga el Ayuntamiento de Málaga a la mejor faena de la Feria Taurina. El diestro onubense ha conseguido por primera vez este galardón, considerado uno de los de más solera y tradición de la tauromaquia, que se distingue porque las puntuaciones del jurado se realizan de manera individual y en cada faena, desde el año 1961. David de Miranda recogerá el Capote de 2025 en su siguiente actuación en la Feria Taurina de Málaga en el coso de la capital.

El jurado del Capote de Paseo de la edición de este año se ha reunido este mediodía, con la presencia de la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, para debatir el ganador de este galardón municipal. Así, David de Miranda ha resultado vencedor por unanimidad, con 145,95 puntos, por la faena de su primer toro realizada en la tarde del 19 de agosto, de nombre ‘Enamorado’, de la ganadería de Victoriano del Río y Toros de Cortés. El diestro, finalmente, completó su actuación en la jornada del martes cortando tres orejas y salió a hombros por la puerta grande de la plaza de toros de La Malagueta.

El jurado del Capote de Paseo 2025 ha estado presidido por Juan Pedro de Luna y Ximénez de Enciso y formado por Manuel Fernández Maldonado, Daniel Herrera, Francisco Javier Jurado Carmona, Enrique Romero Fernández, Eduardo Martín Serrano, Antonio Montilla Romero, Juan Manuel Pozo Torres, Juan Ramón Romero Fernández, José María Morente del Monte, Paloma Gutiérrez Ortega, Ignacio Mateos Mateos, José Luis Fernández Torres, Juan Romera Fadón, Marta Jiménez Agredano, Horacio Oliva y Luis Méndez.

El jurado del Capote de Paseo de la edición de este año reunido para debatir el ganador de este galardón municipal. / AYUNTAMIENTO / Europa Press

Ganadores del Capote de Paseo en las últimas ediciones

1995: Javier Conde.

1996: Francisco Rivera Ordóñez.

1997: Enrique Ponce.

1998: José Tomás.

1999: José Tomás.

2000: José Tomás.

2001: Enrique Ponce.

2002: Antonio Ferrera.

2003: Enrique Ponce.

2004: Enrique Ponce.

2005: Salvador Cortés.

2006: Salvador Cortés.

2007: José María Manzanares (hijo).

2008: Cayetano Rivera Ordóñez.

2009: José Tomás.

2010: José María Manzanares (hijo).

2011: José María Manzanares (hijo).

2012: Alejandro Talavante.

2013: Enrique Ponce.

2014: José Tomás.

2015: Morante de la Puebla.

2016: Saúl Jiménez Fortes.

2017: Enrique Ponce.

2018: Saúl Jiménez Fortes.

2019: José María Manzanares (hijo).

2022: José María Manzanares (hijo).

2023: Saúl Jiménez Fortes.

2024: Saúl Jiménez Fortes.

2025: David de Miranda.