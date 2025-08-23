"¡Que no se carguen la Feria del Centro, es una tradición y se tienen que conservar!"

Quién aún no haya bailado al compás de los verdiales en la calle Larios, probado un Cartojal o posado junto a la portada de la Feria, tendrá que darse prisa. La Feria de Málaga 2025 encara sus últimas horas y toca hacer balance. Entre los que no han faltado ni un día hay consenso: este año ha habido más colorido, más trajes de flamenca y un ambiente animado. Pero también una reivindicación que se repite: la Feria del Centro ya no es lo que era.

"La Feria del Centro se la están cargando"

Mari Carmen Mena reconoce que siente tristeza por cómo ha cambiado la Feria en el corazón de la ciudad: "Cada vez hay menos gente, menos música en la calle. Me da pena que todo se quiera llevar al Real. ¡Que no se carguen la Feria del Centro, que no la destruyan, que es una tradición y las tradiciones se tienen que conservar!", reclama.

Con humor, añade que ahora hay más espacio para bailar, pero insiste en que la esencia del Centro no debe perderse.

Rocío López coincide: "Quiero que la Feria del Centro vuelva a como era antes". Una nostalgia que comparte también Paqui Muñoz, corista y feriante de toda la vida: "Antes, la calle Santa María era un hervidero, todos bailando en las calles, en las terrazas. Ahora echo en falta ese jolgorio por las callejuelas, todo se ha centrado en Larios. Yo me recojo a las 4 de la mañana y al día siguiente me pongo mona y vuelvo al centro a 'centrear'. Soy feriante y malagueña", recalca.

Malagueños y visitantes disfrutan de la feria de Málaga en las calles del Centro. / Álex Zea

Los inconvenientes no son solo del cambio del Centro. Iván Cid, joven malagueño, apunta a las dificultades de transporte y de la subida en los precios en la comida y en todo: "Los precios están altos y hay escasez de trenes hacia el interior de Málaga. O me vuelvo a las 23.00 horas o a las 06.00 de la mañana; en medio no hay trenes con dirección al Valle del Guadalhorce".

Por su parte, Beatriz García, malagueña de origen latino, propone una mirada más inclusiva: "Me gusta mi cultura y siempre digo que estaría bien incluir una caseta intercultural, porque hemos emigrado muchos y queremos sentirnos parte también".

Más flamencas y gente y ambiente amable

Otros feriantes destacan aspectos positivos de esta edición. Paqui Muñoz valora el orden y la vigilancia: "Me gusta el control, la gente parece que no está tan desvergonzada. Hay un ambiente muy bonito, con actuaciones de verdiales y coros rocieros. Veo a la gente muy arreglada, con traje. A las malagueñas nos gusta salir así de día, y por la noche al Real, con nuestros volantes y nuestras cosas".

Mariel González coincide en que este año se ha notado especialmente el colorido de los vestidos: "Me ha sorprendido ver tantas mujeres vestidas de flamenca, jóvenes, mayores, niñas… da mucho color a la feria".

Una imagen de ambiente el Centro durante esta Feria de Málaga. / Gregorio Marrero

"Esta feria parece como mía"

Ivan Cid destaca la cantidad de gente que hay de otras partes de España.Y es que, no solo los malagueños disfrutan de esta semana. Emilia Almodóvar, natural de Manzanares (Ciudad Real) y con residencia en Torremolinos, no falta a su cita: "Procuro venir todos los años, me gusta mucho esta Feria, no hay otra igual. No sé por qué me gusta tanto, pero parece como mía. La disfruto más que la de mi pueblo. Me encanta todo: las actividades, los cantes, los verdiales… no me pierdo ni uno. Para mí está todo completo, no le falta nada". También Rafi Rodríguez, llegada desde Córdoba, asegura que "da gusto salir a la calle" durante la Feria de Málaga.